Gakpo spreekt voor zijn beurt en wordt indirect gecorrigeerd door Koeman: ‘We zullen zien’

Bij het Nederlands elftal wordt er extra getraind op spelhervattingen, zo vertelt Cody Gakpo tijdens de persconferentie daags voor de ontmoeting met Duitsland. Oranje heeft de nodige moeite om rendement te halen uit dode spelmoment en dat kan beter, ziet ook de staf.

Op dit moment worden de corners bijvoorbeeld genomen door Xavi Simons en Gakpo. Het Nederlands elftal scoorde niet één keer uit de laatste 27 hoekschoppen. Er is ruimte voor verbeteringen, vindt ook Gakpo.

“We hebben spelhervattingmeetings en oefenen erop”, benadrukt de aanvaller, die zelf overigens ook vermoedt de nieuwe strafschoppennemer bij Oranje te zijn.

“Of ik nu de man voor de penalty’s ben? Nou, dat denk ik wel ja”, zo reageert Gakpo desgevraagd. “Dan moet ik even naar de trainer kijken, maar ik denk het wel, ja.”

Journalist Valentijn Driessen vraagt vervolgens aan Koeman of dat daadwerkelijk het geval is. “Hij is een van de penaltynemers”, stelt de bondscoach. “Maar maandag zullen we bekendmaken wie de nemer is.”

Oranje speelt maandagavond in de vierde speelronde van de Nations League tegen Duitsland, dat tot dusver zeven punten haalde uit drie wedstrijden. Het team van Koeman staat op de tweede plek met vijf punten.

In het duel met de Duitsers moet Koeman het in ieder geval stellen zonder Virgil van Dijk, die door zijn twee gele kaarten tegen Hongarije geschorst is. Zijn vervanger lijkt Micky van de Ven te worden.