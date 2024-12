Neemt Feyenoord afscheid in januari? 'Zijn oude club wil hem graag terug hebben'

Luka Ivanusec kan Feyenoord deze winter mogelijk verlaten. De 26-jarige Kroaat, die nauwelijks aan spelen toekomt onder Brian Priske, zou op belangstelling kunnen rekenen van zijn oude club Dinamo Zagreb. Dat meldt Sinclair Bischop in de podcast Tekengeld van ESPN.

Ivanusec kwam dit seizoen pas 381 speelminuten in actie voor Feyenoord, verdeeld over 11 wedstrijden. De 22-voudig international stond dinsdagavond op bezoek bij MVV Maastricht (1-2) weer eens aan de aftrap, maar maakte wederom geen indruk en werd na ruim een uur spelen naar de kant gehaald. Ivanusec verliet het veld zichtbaar gefrustreerd.

Dinamo Zagreb kan de rechtspoot mogelijk verlossen uit zijn enigszins uitzichtloze situatie bij Feyenoord. “Hij komt eigenlijk niet echt in de plannen voor. Het zou zomaar kunnen dat daar naar een oplossing wordt gekeken. Dinamo Zagreb, z’n oude club, wil hem graag terug hebben”, aldus Bischop.

“Dat zou dan een huurconstructie kunnen zijn. Dan zou Feyenoord er wel weer een speler bij moeten hebben. Dat zou dan een jongen kunnen zijn die ze nu halen, even moet wennen en er volgend jaar moet staan. Igor Paixão is in principe natuurlijk een onomstreden basisspeler”, aldus de journalist.

‘Mijn keuze om hem niet op te stellen’

Priske werd vorige week vrijdag op de wekelijkse persconferentie al gevraagd naar de situatie en het perspectief van Ivanusec. “Ik zie dat hij kwaliteit heeft. In het voetbal heb je soms te maken met veel concurrentie op verschillende posities. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Igor Paixão, dan zie je dat hij op een heel hoog niveau presteert. Hij speelt op dezelfde positie als Luka.”

“Ik heb de laatste tijd voor andere spelers dan Luka gekozen”, aldus de trainer. “Hij traint heel goed, heeft een goede mentaliteit en toont een goede inzet tijdens de training.”

“Ik kan dus niks verkeerds zeggen over de manier waarop hij werkt, maar uiteindelijk is het mijn keuze om hem niet op te stellen.” Priske wilde niet ingaan op een mogelijke transfer van Ivanusec in januari. “Dat is helaas een vraag die je aan hem moet stellen.”