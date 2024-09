Gaat Ajax - FC Utrecht door? Maandag volgt nieuw overleg tussen betrokken partijen

Maandag komt er mogelijk meer duidelijkheid over het duel Ajax - FC Utrecht. De politiebonden kondigden vrijdag aan te gaan te zullen staken bij die wedstrijd. Maandag vindt er nieuw overleg plaats tussen de gemeente Amsterdam en de betrokken partijen, zo meldt ESPN.

Omdat er geen politie aanwezig zal zijn bij de Johan Cruijff ArenA op 15 september, staat Ajax - FC Utrecht op losse schroeven. Dit duel staat bekend als risicowedstrijd, waardoor afgelasting dreigt.

Vanwege de politiestakingen kon Feyenoord - Ajax onlangs ook al niet doorgaan. Die wedstrijd is inmiddels verplaatst naar 30 oktober. De Eredivisie, KNVB en de clubs hopen eenzelfde soort scenario ditmaal te voorkomen.

"Wij zullen er bij de gemeente Amsterdam op aandringen dat deze wedstrijd gewoon veilig doorgang kan vinden zonder politie", laat Eredivisie-directeur Jan de Jong weten tegenover ESPN.

Eerder dit seizoen was er ook al geen politie aanwezig bij NAC Breda - Ajax en FC Twente - Sparta Rotterdam. Die wedstrijden konden echter gewoon doorgaan, daar deze niet zijn bestempeld als risicowedstrijden.

Vanwege het afgelasten van de Klassieker en de Europese verplichtingen heeft Ajax dit seizoen pas twee wedstrijden gespeeld in de Eredivisie. Alle andere clubs hebben minimaal drie duels achter de rug.

Vorig seizoen liep Ajax ook al vroeg in het seizoen een achterstand op. Mede daardoor stonden de toen kwakkelende Amsterdammers zelfs even laatste in de Eredivisie.