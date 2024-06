VI verwacht liefst 2 wijzigingen in basiself Nederland tegen Frankrijk

Voetbal International verwacht liefst 2 wijzigingen in basiself Nederland tegen Frankrijk

Het Nederlands elftal gaat twee wijzigingen doorvoeren in de basiself tegen Frankrijk, zo verwacht Voetbal International. Diverse journalisten van het medium denken dat Georginio Wijnaldum en Jeremie Frimpong de voorkeur krijgen boven Joey Veerman en Xavi Simons.

Het lijkt erop dat bondscoach Ronald Koeman tegen de Fransen vrijdag in ieder geval vasthoudt aan de achterste vijf namen. In dat geval vormen Bart Verbruggen, Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk en Nathan Aké net als tegen Polen (1-2 winst) de Nederlandse defensie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Op het middenveld lijken Jerdy Schouten en Tijjani Reijnders zeker van hun plaatsje, terwijl de journalisten van VI verwachten dat Veerman geslachtofferd wordt voor Wijnaldum. Voorin zou Xavi Simons plaats moeten maken voor Frimpong. Memphis Depay en Cody Gakpo completeren de voorhoede.

Vermoedelijke opstelling Voetbal International: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders, Wijnaldum; Frimpong, Memphis, Gakpo.

Algemeen Dagblad

Hetdenkt er precies hetzelfde over. Ook journalist Maarten Wijffels verwacht dat Koeman kiest voor Wijnaldum en Frimpong in plaats van Veerman en Simons. Wijnaldum speelde tegen Polen een half uur mee als invaller, Frimpong tien minuten.

Vermoedelijke opstelling Algemeen Dagblad: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders, Wijnaldum; Frimpong, Memphis, Gakpo.

Voetbalzone

Redacteur Jonathan van Haaster vanvoorspelt geen wijzigingen in de basiself van Oranje. In Leipzig maakt men zich ondertussen klaar voor de kraker tussen Nederland en Frankrijk. De wedstrijd begint om 21:00 uur en is live te zien op. De definitieve opstellingen worden rond 20:00 uur verwacht.

Vermoedelijke opstelling Voetbalzone: Verbruggen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Aké; Schouten, Reijnders, Veerman; Simons, Memphis, Gakpo.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties