Ronald Koeman lijkt te hinten op opstellen omstreden speler in Nederlands elftal voor duel tegen Frankrijk

Bondscoach Ronald Koeman blijft nog steeds alle vertrouwen houden in Xavi Simons, zo laat hij weten op de persconferentie donderdagavond. De talentvolle aanvaller annex aanvallende middenvelder maakt nog geen gelukkige indruk in het Nederlands elftal, maar Koeman lijkt er voorlopig niet aan te denken om hem uit zijn elftal te halen.

Simons is in Oranje alles behalve onomstreden. Onder meer Guus Hiddink, Valentijn Driessen en Wim Kieft lieten al weten graag Jeremie Frimpong of Donyell Malen op zijn positie te zien tegen Frankrijk.

In de oefeninterland tegen Canada maakte Simons eindelijk zijn eerste doelpunt in het shirt van Oranje, maar het vertrouwen dat hij daaruit tankte kon hij niet echt meenemen naar het duel met Polen van afgelopen zondag. Simons legde veel ijver in zijn spel, maar was ongelukkig in zijn acties. Het 21-jarige talent van Paris Saint-Germain, dat hem afgelopen seizoen verhuurde aan RB Leizpig, werd na ruim een uur vervangen door Donyell Malen.

Koeman krijgt van een Duitse journalist van Bild de vraag hoe het kan dat Simons in Duitsland als een superster gezien wordt, maar het in het Nederlands elftal nog niet echt wil vlotten.

“In Nederland is er inderdaad wat meer kritiek op hem”, reageert de bondscoach. “Ik denk dat dat een logisch gevolg is van het feit dat hij nog niet zijn niveau haalt van bij RB Leipzig.”

Het lijkt er niet op dat Koeman zijn pupil zomaar gaat laten vallen in het restant van het EK. “We hebben nog steeds alle vertrouwen in hem. Hij is een groot talent. Talenten hebben goede dagen en slechte dagen.”

“Maar hij zal zichzelf blijven ontwikkelen om een betere speler te worden”, houdt Koeman vertrouwen in zijn speler. “Als coach heb ik honderd procent vertrouwen in de kwaliteiten van Simons.”

