Belangrijk detail in contract Jeremie Frimpong lijkt zijn toekomst te bepalen

De afkoopclausule in het contract van Jeremie Frimpong bij Bayer Leverkusen is niet meer geldig, zo meldt BILD. De 23-jarige vleugelverdediger uit Amsterdam kon de Duitse landskampioen tot zondagnacht voor een gelimiteerd bedrag van 40 miljoen euro verlaten. Vanaf deze week zullen geïnteresseerde clubs dieper in de buidel moeten tasten om Frimpong los te weken.

Journalist Axel Hesse weet vrijwel zeker dat Frimpong bij Bayer Leverkusen blijft. “Er is geen reden waarom een topclub als Manchester United zich deze week opnieuw zal melden om te onderhandelen over een hogere transfersom.”

Frimpong ligt bij Bayer Leverkusen nog tot medio 2028 vast en is volgens Transfermarkt liefst 50 miljoen euro waard. Om die reden zal die Werkself hoog in de boom zitten wat betreft de vraagprijs richting het einde van de zomerse transferperiode.

Bayer Leverkusen nam Frimpong in de winter van 2021 voor 11 miljoen euro over van Celtic. De pijlsnelle rechtspoot speelde een belangrijke rol in het binnenhalen van de Duitse dubbel. In totaal staat de teller voor Frimpong op 142 wedstrijden namens Leverkusen, waarin hij goed was voor 25 doelpunten en 32 assists.

In de afgelopen weken na het EK was Frimpong op vakantie met collega-internationals Lutsharel Geertruida (Feyenoord) en Xavi Simons (Paris Saint-Germain). Hesse denkt echter dat trainer Xabi Alonso komend seizoen ‘gewoon’ op Frimpong rekent als belangrijke steunpilaar in zijn elftal.

De Spanjaard weet zijn selectie tot dusver redelijk bij elkaar te houden. Reservedoelman Patrick Pentz werd verkocht aan Brøndby IF, terwijl huurspelers Josip Stanisic (Bayern München) en Borja Iglesias (Real Betis) naar hun broodheer. Amsterdammer Timothy Fosu-Mensah is transfervrij nu zijn contract ten einde is gekomen.

Leverkusen wist zich wel al behoorlijk te versterken. De Bundesliga-winnaar telde in totaal 35 miljoen euro neer om Jeanuël Belocian (19) en Martin Terrier (27) over te nemen van Stade Rennes. Middenvelder Aleix García (27) werd voor 18 miljoen euro overgenomen van Girona. Aanvaller Sardar Azmoun is teruggekeerd na een uitleenbeurt aan AS Roma.

