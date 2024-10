'Frenkie de Jong was de accordeon van FC Barcelona, de ruggengraat van het team'

Frenkie de Jong ontvangt na de overtuigend gewonnen El Clásico lof uit de Spaanse media. De Nederlandse controleur viel na de rust - met de aanvoerdersband om - in en zag hoe de Catalanen na rust viermaal scoorde tegen het ontmantelde Real Madrid.

Hansi Flick koos ervoor om in zijn basisopstelling te beginnen met een middenveld bestaande uit Marc Casadó, Pedri en Fermín López als meest vooruitgeschoven. In de rust zette de Duitse oefenmeester zijn elftal echter tactisch om en dat wierp zijn vruchten af.

De Jong kwam in de ploeg voor López, waardoor Pedri iets verder vooruit ging voetballen. Onder leiding van aanvoerder De Jong domineerde Barça de tegenstander in het tweede bedrijf. Bij het tweede doelpunt van de Catalanen speelde de Nederlander met een fraaie voorassist een belangrijke rol.

Flick legde na afloop uit waarom hij die wissel doorvoerde. "We zetten het om in de rust. We voerden de druk op en in de tweede helft hadden we meer controle over de bal. We speelden een fantastische wedstrijd en ik ben trots."

Het optreden van de middenvelder bleef in de Spaanse pers niet onbenoemd. "De Jong was de accordeon van Barça, de ruggengraat van het team", concludeert Relevo na de invalbeurt van de 27-jarige spelverdeler.

"Zijn invalbeurt zorgde ervoor dat Barcelona de overhand aan de bal kreeg", meent Mundo Deportivo. "Zijn entree viel samen met de geweldige tweede helft van Barça", schrijft SPORT. "Hij zorgt voor consistentie op het middenveld." MARCA beoordeelt De Jong met het rapportcijfer 7. "Na rust dartelde hij over het veld. Een sterke wedstrijd van de Nederlander."