Frenkie de Jong beleefde een prachtige zondag met de 4-3 zege op Real Madrid. De middenvelder was na afloop echter niet te spreken over de veelbesproken arbiter Alejandro Hernández Hernández, die volgens De Jong na rust ‘alles voor Real Madrid’ floot.

Bij een 3-2 voorsprong voor Barcelona leek De Jong een strafschop te veroorzaken na een vermeende overtreding op Kylian Mbappé. Er ging wegens buitenspel een streep door de penalty, al was er volgens De Jong überhaupt geen sprake van een overtreding.

Mbappé gaf bij De Jong toe dat het geen overtreding was, zo zegt de Oranje-international, maar Hernández Hernández praatte daar niet over. “De scheidsrechter heeft mij niets gezegd. Het was buitenspel, dus hij hoefde niet meer te kijken, maar het was natuurlijk geen penalty”, liet De Jong weten bij Ziggo Sport.

Verslaggever Sam van Rooyen haalt daarna de berichtgeving van Real Madrid TV over Hernández Hernández in aanloop naar de Clásico aan. Het clubkanaal van de Koninklijke herinnerde de kijkers er onder meer aan dat de arbiter op elfjarige leeftijd zei Barcelona-fan te zijn, en haalde er een aantal discutabele beslissingen bij van de arbiter in eerdere wedstrijden van Real Madrid.

Op de vraag of De Jong door de uitlatingen van Real Madrid TV iets heeft gemerkt aan de scheidsrechter, heeft hij een paar seconden geen antwoord. Daarna gaat hij toch in op de prestatie van Hernández Hernández. “In de tweede helft… Ja… Voor mijn gevoel fluit hij alles voor hen.”

“Op een gegeven moment pakte ik in een duel de bal af van Vinícius. Ik heb de bal, en hij fluit voor een overtreding van mij. Terwijl er een overtreding op mij wordt gemaakt. Dit was echt… Voor mijn gevoel was het echt… Ik moet er niet teveel over zeggen, straks word ik nog geschorst.”

De Jong gaat er daarna toch dieper op in. “Hij (Hernández Hernández, red.) stond op dat oment. Dan denk ik: het kán niet dat jij het anders gezien hebt. Maar blijkbaar wel. Zo waren er nog een paar situaties. Ook die penalty.”

Aurélien Tchouaméni maakte duidelijk hands in de zestien. “Ze roepen hem naar het scherm, wat al vaker niet dan wel gebeurt bij ons, dus dan is het echt duidelijk. Je ziet gewoon op het scherm dat zijn hand tegen de bal komt. Anders gaat-ie de goal in. Zijn beslissing, maar voor mij ook een hele duidelijke penalty”, aldus De Jong.