Real Madrid valt wéér arbiter aan in aanloop naar Clásico: 'Sinds zijn jeugd Barcelona-fan'

Aanstaande zondagmiddag staat de mogelijk allesbepalende Clásico op het programma tussen FC Barcelona en Real Madrid. De wedstrijd staat onder leiding van arbiter Alejandro Hernández Hernández, een gegeven waar Real totaal niet over te spreken is.

Bij Real Madrid TV is de aanstelling van Hernández Hernández een heet hangijzer. Zo benoemt de zender dat het winstpercentage onder Hernández Hernández op slechts 54 procent ligt. "En slechts twee van de laatste zes wedstrijden onder hem werden gewonnen."

Hernández Hernández staat voor zijn vijfde Clásico. "In de voorgaande vier maakte hij ernstige fouten, met verrassende beslissingen die de uitslag beïnvloedden", doelt men bij Real Madrid TV op afgekeurde goals, strafschoppen voor Barcelona en vermeende overtredingen van de rivaal die niet werden bestraft.

Op 11 juni 1994, toen Hernández Hernández 11 jaar oud was, vertelde hij als opkomend scheidsrechterstalent tegenover La Voz de Lanzarote wat zijn favoriete ploeg was. "Barcelona, natuurlijk." Zijn favoriete spelers destijds waren Barcelona-sterren Romário en Michael Laudrup.

"Dit is Hernández Hernández, een scheidsrechter die al 13 jaar in LaLiga fluit, al sinds zijn jeugd een Barcelona-fan is en nu de belangrijke Clásico in de competitie zal leiden", zegt men bij de clubzender, voordat een screenshot wordt getoond van het interview van de toen elfjarige Hernández Hernández.

VAR van dienst is Juan Martínez Munuera, en ook daar is Real allerminst over te spreken. "Een andere scheidsrechter die Real Madrid met zijn beslissingen op de meest ernstige manier mogelijk heeft benadeeld, is de VAR."

Volgens Real Madrid TV fluit Munuera steevast in het nadeel van Real. De televisiezender wijst onder meer naar het incident rondom Vinícius Júnior tegen Osasuna. De club verwijt de arbiter, zondag dus de VAR, dat hij niet ingreep toen de Braziliaan beledigende teksten over zich heen kreeg van de Osasuna-supporters.

Eerder zorgde Real al voor ophef richting de Copa del Rey-finale tussen de twee rivalen. Een zeer kritische video van de hoofdstedelingen over arbiter Ricardo de Burgos Bengoetxea zorgde ervoor dat hij op een persconferentie in huilen uitbarstte.

Real Madrid zal zondag uitgerust aan de aftrap staan tegen Barcelona, dat vier punten meer heeft in LaLiga met met vier duels te gaan. Dat geldt niet voor de Catalanen, die woensdag na verlenging door Inter werden uitgeschakeld in de halve finale van de Champions League.