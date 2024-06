Frenkie de Jong reageert zelf met emotioneel bericht op mislopen EK 2024

Frenkie de Jong is diep teleurgesteld dat hij niet mee kan doen aan het EK 2024, zo laat hij maandagavond weten via Instagram. Direct na de oefenzege op IJsland (4-0) werd duidelijk dat de middenvelder niet voldoende hersteld is van zijn enkelblessure.

De Jong zal zich gaan richten op zijn herstel en de voorbereidingen op komend seizoen met FC Barcelona. Hij maakt in ieder geval kenbaar dat hij het besluit met veel pijn in zijn hart heeft moeten nemen.

“Ik ben verdrietig en teleurgesteld dat ik het EK niet ga halen”, zo begint hij zijn bericht op Instagram. “We hebben er de afgelopen weken alles aan gedaan, alleen mijn enkel heeft helaas meer tijd nodig.”

“Het is een droom en de grootste eer om je land te vertegenwoordigen op een eindtoernooi. Het oranje shirt te dragen, het Wilhelmus te zingen en de support te voelen van het hele land.”

“Maar nu ga ik, net zoals het hele oranje legioen ons team aanmoedigen vanaf de zijlijn. Let’s go boys”, aldus De Jong, die de caption besluit met een Oranje hart.

Hoewel aanvankelijk de hoop bestond dat hij gedurende de groepsfase van het EK speelklaar zou zijn, wees een gepland onderzoek zondag en maandag uit dat de enkel nog onvoldoende belastbaar is.

Bondscoach Ronald Koeman zal in een later stadium bepalen of hij een vervanger voor De Jong aan de EK-selectie van Oranje wil toevoegen.

