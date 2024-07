Frenkie de Jong niet mee op trainingskamp Barcelona; seizoenstart in gevaar

Frenkie de Jong reist niet met FC Barcelona mee op trainingskamp, zo meldt AS. Volgens de Spaanse sportkrant is men in Barcelona tot de conclusie gekomen dat de blessure aan zijn rechterenkel nog dusdanig serieus is, dat het geen zin heeft om met de selectie af te reizen naar de Verenigde Staten.

De Jong is samen met trainer Hansi Flink en de medische staf tot de conclusie gekomen dat de staat van zijn enkel nog niet goed genoeg is om mee te reizen naar het trainingskamp in de Verenigde Staten. Flick en de medische staf zijn van mening dat het beter is dat de middenvelder in Barcelona verder revalideert van zijn blessure.

De Jong kampte afgelopen seizoen meermaals met enkelklachten. Vlak na zijn rentree ging het op 21 april in duel met Real Madrid-middenvelder Federico Valverde opnieuw mis. De Jong miste het restant van het seizoen in LaLiga, maar er bleef hoop op zijn EK-deelname.

De Jong werd opgenomen in de voorlopige EK-selectie en kreeg van bondscoach Ronald Koeman een speciale status toebedeeld. De Jong zou deel van de definitieve EK-selectie hebben uitgemaakt als er aanwijzingen waren dat hij later in het toernooi in actie zou kunnen komen, maar al vrij snel werd duidelijk dat dat geen haalbare kaart was.

De verwachting was dat De Jong de start van het nieuwe seizoen vrij gemakkelijk had kunnen halen, maar van serieuze progressie was in de tussentijd amper sprake. Dat bleek onder meer uit de woorden van Koeman. "Hij maakt zich zorgen. Hij heeft een zware blessure en we moeten afwachten hoe alles gaat", liet de bondscoach vorige week weten op een golftoernooi.

Er staat normaal gezien een revalidatieperiode van zes tot acht weken voor een verstuikte enkel, maar inmiddels is die termijn al lang en breed verstreken. Het is momenteel zelfs onzeker of De Jong er op 17 augustus bij is, wanneer Barcelona het nieuwe seizoen in LaLiga opent tegen Valencia.

Pedri, Gavi, Ronald Araújo en Ansu Fati reizen evenmin mee naar de Verenigde Staten. Het viertal is net als De Jong nog geblesseerd.

