Frenkie de Jong heeft zondagavond de score geopend in het duel van FC Barcelona met Valencia. De Nederlander begon eindelijk weer eens in de basis en bekroonde dat binnen drie minuten al met de fraaie 1-0. Inmiddels zijn de Catalanen binnen twintig minuten via Ferran Torres en Raphinha al uitgelopen naar een 3-0 voorsprong.

De Jong zit niet in zijn makkelijkste periode bij Barcelona. Onder trainer Hansi Flick is hij vaker bankzitter dan hem lief is en ligt hij naar verluidt ook niet lekker bij de clubleiding.

Zondag was er voor het eerst sinds 10 november vorig jaar weer een basisplaats voor de 27-jarige middenvelder. De Jong bewees meteen zijn waarde, door zijn ploeg al in de derde minuut op voorsprong te schieten.

Een aanval over de rechterkant kwam uit bij Lamine Yamal, die de bal met veel gevoel het strafschopgebied inkrulde. Rond de penaltystip stond De Jong, die de bal op zijn borst aannam en meteen uithaalde. Met een bal in de linkeronderhoek liet hij doelman Giorgi Mamardasjvili kansloos.