Frenkie de Jong staat voor eerste interland sinds vorig jaar september: ‘Ik heb wel wat last, maar ik denk dat het wel goed komt.’

Afgelopen zondag leek het er even op dat Frenkie de Jong de interlands met het Nederlands elftal weer moest laten schieten. De middenvelder verliet met pijn het veld en bleef in de rust achter in de kleedkamer. De wedstrijd tegen Real Sociedad werd uiteindelijk met 1-0 verloren.

De blessure lijkt mee te vallen en De Jong verwacht dat hij in het Nations League-duel met Hongarije op zaterdag gewoon kan spelen. “Ik had en heb wel wat last. Maar als het goed is, is zaterdag spelen geen probleem”, geeft de 27-jarige international van Oranje aan in gesprek met de NOS.

De laatste interland die De Jong speelde was alweer veertien maanden geleden. Door een lange enkelblessure moest hij het Europees kampioenschap in Duitsland aan zich voorbij laten gaan.

“Het was een moeilijke periode. Een EK missen is heel zwaar, eindrondes zijn hoogtepunten in je loopbaan”, vertelt de middenvelder van Barcelona. “Het is altijd spannend hoe lang het gaat duren. Ik heb nooit getwijfeld of ik weer terug zou keren”, voegde hij hieraan toe.

Het Nederlands elftal speelt zaterdagavond (20:45 uur) thuis tegen Hongarije en neemt het de dinsdag daarop op tegen Bosnië en Herzegovina (20:45 uur). In deze wedstrijden wordt duidelijk wie zich plaatst voor de volgende ronde in de Nations League.

Het doel van De Jong is duidelijk voor deze interlandperiode: twee wedstrijden winnen en zich met het Nederlands elftal plaatsen voor de kwartfinales. Na vier wedstrijden staat Oranje met vijf punten op gelijke hoogte met de Hongaren. Het gat met koploper Duitsland is vijf punten.

De Jong is vooral blij dat hij er weer bij is. “Ik ben blij om de jongens weer te zien en om hier te zijn. Ik ga genieten van deze periode.”