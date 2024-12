Frenkie de Jong produceert doelpunt en assist voor wervelend FC Barcelona

FC Barcelona heeft dinsdag na drie slechte resultaten eindelijk weer gewonnen in LaLiga. De ploeg van Hansi Flick rekende ruimschoots af met Real Mallorca, dat vijf doelpunten moest slikken: 1-5. Frenkie de Jong, die twintig minuten voor tijd inviel, was belangrijk met een doelpunt en een assist. Het was voor de middenvelder zijn eerste goal sinds 24 februari. Barcelona blijft aan kop in de Spaanse competitie, al heeft Real Madrid op plek twee minder verliespunten. Mallorca staat zesde.

Robert Lewandowski kreeg rust, waardoor Ferran Torres in de spits begon bij Barcelona. Flick koos op het middenveld voor een controlerend blok bestaande uit Pedri en Marc Casadó. De Jong viel pas in de slotfase in.

Barcelona kwam in de twaalfde minuut aan de leiding. De aanval van de Catalanen was eigenlijk al gestrand, maar werd door een blunder achterin bij Real Mallorca nieuw leven in geblazen. Johan Mojica schoot de bal uiterst knullig op ploeggenoot Martin Valjent, waarna Ferran alert intikte: 0-1.

Barça was in de openingsfase van de wedstrijd sterker, maar gaandeweg de eerste helft kwam Mallorca beter in de wedstrijd. Vlak voor rust wisten de eilandbewoners de hoge buitenspelval van Barcelona te omzeilen. Pablo Maffeo brak door en kon de hele helft van Barça oversteken. Zijn breedtepass werd ingetikt door Vedat Muriqi: 1-1.

Vlak voor rust had Raphinha Barcelona weer op voorsprong moeten zetten, maar de Braziliaan stuitte een-op-een op de voet van Leo Román. In de 56ste minuut scoorde Raphinha alsnog, via een penalty. Die werd gegeven nadat Lamine Yamal vanachter werd aangetikt door Mojica.

De voorsprong van Barcelona werd in de 74ste minuut uitgebouwd. Dat begon bij een fantastische pass van Yamal, die met buitenkant links Raphinha wist te bereiken. De Braziliaan kon simpel intikken: 1-3.

Daarna ging het snel met de doelpunten van Barça. In de 79ste minuut stond De Jong op de goede plek om een afgeslagen voorzet van Pau Víctor binnen te schieten: 1-3. Daarna stond De Jong ook aan de basis van de 1-4. De middenvelder wist een bal in het strafschopgebied af te pikken bij een afgeslagen aanval, haalde de achterlijn en zette voor op de vrije Víctor.