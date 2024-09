Frenkie de Jong gaat na ruim vijf maanden weer spelen voor FC Barcelona

Frenkie de Jong keert in het thuisduel met Young Boys terug in de wedstrijdselectie van FC Barcelona, zo onthult trainer Hansi Flick maandag tijdens een persmoment van de Catalaanse topclub.

Dinsdagavond speelt Barça in het kader van de Champions League thuis tegen Young Boys. Om 21.00 uur (Nederlandse tijd) zal de wedstrijd waarin De Jong zijn rentree gaat maken van start gaan.

Flick is blij dat De Jong terug is. “Het is geweldig dat Frenkie weer bij het team zit, ook al kan hij niet een hele wedstrijd spelen.”

“Zijn rentree is heel belangrijk. We hebben meerdere blessuregevallen, maar gelukkig keren komende maand een aantal spelers terug”, aldus Flick.

Flick is voornamelijk blij voor De Jong zelf. “Het is vooral voor Frenkie weer fijn om te kunnen spelen. Voor de jonge jongens kan hij met zijn ervaring heel belangrijk zijn.

De Duitse oefenmeester werd ook gevraagd hoelang De Jong kan spelen. “We moeten zien hoe de wedstrijd gaat verlopen, maar misschien kan hij een helft of tien tot twintig minuten spelen.”

De Jong speelde op 21 april van dit jaar zijn laatste wedstrijd namens Barcelona. Flick kan tegen Young Boys nog niet beschikken over de geschorste Eric Garcia. Gavi, Marc Bernal, Fermin Lopez en Dani Olmo zijn afwezig vanwege blessures.