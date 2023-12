Frenkie de Jong: ‘Echt een natuurtalent! De klasse druipt af van zijn touches’

Maandag, 4 december 2023

Frenkie de Jong won zondag met Barcelona de belangrijke topper tegen Atlético Madrid (1-0). De 26-jarige middenvelder, die op 21 november vader werd, verscheen na afloop opgetogen voor de camera bij Sierd de Vos van Ziggo Sport. Daar vertelde hij allereerst hoe zijn vriendin Mikky Kiemeney en zoontje Miles het maken. "Thuis is alles goed", verzekert De Jong met een grote glimlach.

De Vos vraagt of De Jong slapeloze nachten heeft. "Ik slaap goed. Het gaat hartstikke goed." De baby kreeg dus de naam Miles. "Het is een mooie naam, vandaar", verklaart De Jong.

"Nee, hij heeft nog geen saxofoon", reageert De Jong op een vraag daarover van De Vos. "Hij is ook niet naar die jazzartiest vernoemd, ik ken hem wel." Gedoeld wordt op de bekende Amerikaanse saxofonist Miles Davis.

Barcelona won dankzij een doelpunt van uitgerekend João Félix, die gehuurd wordt van tegenstander Atlético Madrid. "Ik denk dat we goed begonnen", zegt De Jong. "We kregen behoorlijk wat kansen."

'João Felix is een natuurtalent, daar druipt echt de klasse vanaf!' ?? Frenkie de Jong & Barça winnen dankzij de Portugees met 1-0 van Atlético Madrid en dus is de middenvelder meer dan tevreden ??

"We zetten goed druk en als we hem dan veroverden speelden we snel naar voren, dan stonden ze open. We hadden eigenlijk meer moeten scoren in de eerste helft. Maar het maakt nu niet uit, 1-0, 2-0 of 3-0, de winst telt."

João Félix maakte met een subliem stiftje het enige doelpunt. "Het is altijd mooi als je de winnende maakt, maar voor hem is het nu extra mooi. Sowieso is hij een fantastische speler. Hij verdient het."

De Vos vindt niet João Félix, maar Frenkie de Jong de beste speler van Barcelona. "Haha", reageert de Oranje-international lachend. "Félix is een geweldige speler, echt een natuurtalent. Als je zijn touches ziet, zijn aannames, daar druipt de klasse echt vanaf. Als hij gefocust is en blijft werken zoals hij nu doet, dan kan hij een geweldige speler zijn."

Barcelona moest winnen en deed dat dus ook. De achterstand op Real Madrid en revelatie Girona is nog altijd groot, weet De Jong. "Vier punten is veel. We hebben hier en daar onnodig punten laten liggen. Vorige week nog (1-1 tegen Rayo Vallecano, red.). We kunnen ons niet zoveel meer veroorloven. We willen zo snel mogelijk het gat dichten."

De Jong was zelf meerdere maanden uitgeschakeld door een spierblessure en moest toezien hoe Barça schade opliep in LaLiga. "We hebben een mindere periode gehad. Als er veel blessures komen heb je veel wisselingen in het team, dat helpt natuurlijk nooit mee. Dat kan geen excuus zijn, want we hebben een geweldige selectie en we moeten altijd goed spelen, maar het helpt natuurlijk niet mee als er vier, vijf jongens niet meedoen die normaal gesproken veel minuten maken. Dan wordt elk team minder."