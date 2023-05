Freiburg legt zich neer bij vertrek Mark Flekken en weet ook waarnaartoe

Zondag, 14 mei 2023 om 16:51 • Tom Rofekamp

Mark Flekken vertrekt na dit seizoen waarschijnlijk bij SC Freiburg. Dat bevestigt Jochen Saier, sportief directeur van de club, zondag op Sport1. Saier vertelt op de Duitse zender dat Flekken concrete interesse uit Engeland geniet, en begint te breeduit te lachen wanneer de naam 'Brentford' valt.

Flekken is bezig aan zijn tweede seizoen als basisspeler in Freiburg en maakt daarin een prima indruk. Dermate veel zelfs, dat Brentford hem zou willen halen. De nummer tien van de Premier League ziet de Kerkradenaar volgens Kicker als potentieel opvolger van David Raya, mocht die in de zomer naar Tottenham Hotspur vertrekken. Met dat gerucht wordt ook Saier zondag geconfronteerd.

Saier begint breeduit te lachen wanneer Flekken en Brentford in één adem genoemd worden door de presentatoren. "Het is mogelijk dat Mark ons verlaat", geeft hij daarop toe. "De kans is reëel. Voor hem gaat het ook om de timing. Wanneer neem je de volgende stap? Er is interesse vanaf de eilanden (van het Verenigd Koninkrijk, red.) en die is lucratief te noemen. Dat inachtnemende is een vertrek zeker mogelijk."

Sport1 meldt in navolging van Kicker dat Flekken een gelimiteerde afkoopsom van dertien miljoen euro in zijn contract heeft staan. Brentford zou dat 'een schijntje' vinden. Flekken zelf wil naar verluidt dolgraag in de Premier League spelen, wat hij beschouwt als zijn absolute droomcompetitie. Het is onbekend hoelang Flekken nog vastligt bij Freiburg. In september verlengde nog hij zijn contract, maar de club gaf toen niet prijs tot wanneer.