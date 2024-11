Fraser prijst Michiel Kramer voor prachtig gebaar aan Ihattaren

Henk Fraser is als vanzelfsprekend blij met het belangrijke doelpunt van Mohamed Ihattaren tegen sc Heerenveen (1-1), maar de trainer van RKC Waalwijk had eigenlijk Michiel Kramer aangewezen als penaltynemer. "Meestal krijg je discussies als je het niet goed voor elkaar hebt. We hebben een duidelijke lijst", zegt Fraser na afloop voor de camera bij ESPN.

Kramer stond al met de bal in de handen om te nemen, maar stond de bal af aan Ihattaren. "We hebben wat dat betreft ook een ploeg die het elkaar ook gunt", zegt Fraser.

"Ik vond het een mooi gebaar van Michiel dat-ie hem aan Mootje gaf", vervolgt de coach van RKC. "Ik denk dat Michiel daar niet zenuwachtig van wordt. In feite is hij wel een zekerheidje. Je mist allemaal wel een keer, maar goed, hij is normaal gesproken voor ons wel gewoon een zekerheid. Daarom zeg ik: het was een mooi gebaar dat hij hem aan Mo gunde."

RKC begon het seizoen dramatisch met nul punten uit acht wedstrijden, maar verzamelde daarna zes punten uit zes duels. Volgens Fraser leiden zwakke prestaties in Waalwijk niet direct tot crisissfeer.

"Een club als RKC, we weten dondersgoed waar we staan", aldus Fraser. "Iedereen om ons heen kan zenuwachtig worden, maar wij hebben dat niet zo snel. Dat het frustreert en irriteert, dat is denk ik niet meer dan logisch."

RKC schoot tegen Heerenveen slechts één keer op doel, via de penalty van Ihattaren. Toch zag Fraser zijn ploeg er tot het eind toe in blijven geloven. "Ondanks de zetten die wij vanaf de zijkant brengen, die ook een beetje onrust brengen, hebben de jongens het fantastisch gedaan."