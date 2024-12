Fransesco Farioli verklaart afwezige bij NEC - Ajax: 'Zijn vriendin bevalt vandaag'

Hoe het gedaan werd, zal men in Amsterdam niet te lang over na willen praten, maar zondagmiddag wist Ajax drie punten op te pikken in het Goffertstadion. Na afloop van het duel met NEC (1-2) verklaarde Francesco Farioli waarom reservedoelman Diant Ramaj niet van de partij was in Nijmegen.

De Duitser moet het dit seizoen doen met een rol als tweede viool. Ondanks zijn verdienstelijke prestaties in de vorige jaargang is Ramaj momenteel de stand-in van Remko Pasveer.

De geroutineerde doelman had ook tegen NEC een basisplaats. Omdat zijn concurrent niet aanwezig was, namen Jay Gorter en Paul Reverson (19, Jong Ajax) plaats op de reservebank.

Op de persconferentie na afloop van de overwinning lichte Farioli de afwezigheid van Ramaj toe. De van Eintracht Frankfurt overgekomen keeper was om een voor hem uiterst heugelijke reden niet van de partij.

"Zijn vriendin bevalt vandaag", onthulde de Italiaanse oefenmeester aan het aanwezige journaille. "Vanmorgen vroeg hebben we elkaar gesproken en hij is naar Duitsland afgereisd om zijn kind te zien."

Op de vraag of Ramaj inmiddels vader is geworden, kon Farioli niet met volledige zekerheid antwoorden. "Ik heb nog geen nieuws van de afgelopen uren, maar ik denk het wel, ja."

Ramaj keepte dit seizoen één duel namens het vlaggenschip van Ajax. In het thuisduel met Willem II (1-0) winst kreeg Pasveer rust van Farioli en nam de back-up plaats tussen de palen. Verder is Ramaj veroordeeld tot een enkel potje in de Keuken Kampioen Divisie, waar hij dit seizoen vooralsnog vier keer opdraafde met Jong Ajax.