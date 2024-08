Franse media linken dertienvoudig international aan transfer naar PSV

Layvin Kurzawa (31) is in gesprek met PSV, zo melden diverse Franse media, waaronder Foot Mercato. De ervaren linksback is momenteel transfervrij, daar zijn contract bij Paris Saint-Germain deze zomer ten einde kwam.

Kurzawa, die tussen 2014 en 2019 dertien interlands namens Frankrijk speelde, traint al de gehele zomer individueel om zich voor te bereiden op een nieuwe uitdaging. De linkspoot sprak onder meer met Stade Brestois en een club uit Qatar, maar zou nu aan het onderhandelen zijn met PSV.

“De Nederlandse club, regerend Nederlands kampioen die uitkomt in de Champions League, is zeer geïnteresseerd in het profiel, de ervaring en de transfervrije status van Kurzawa”, schrijft Foot Mercato.

Eredivisie PSV Eindhoven PSV 2024-09-01T14:45:00.000Z 16:45 Go Ahead Eagles GAE

Volgens de Franse berichtgeving zijn verschillende partijen in gesprek om tot een definitief akkoord te komen. Transfermarkt schat de huidige marktwaarde van Kurzawa op 1,8 miljoen euro.

PSG betaalde in de zomer van 2015 zo’n 25 miljoen euro om Kurzawa los te weken bij AS Monaco. In totaal speelde de vleugelverdediger 154 officiële wedstrijden namens de grootmacht Parijs, waarin hij goed was voor 14 doelpunten en 23 assists.

In de afgelopen drie seizoenen speelde Kurzawa slechts 409 minuten, verdeeld over 8 officiële wedstrijden. Zes daarvan waren op huurbasis bij Fulham. Journalist Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad lijkt vooralsnog niet te geloven in de komst van Kurzawa naar het noodlijdende PSV.

“Kurzawa is eerder al aangeboden bij PSV. Meer info is er over deze speler niet op dit moment. Geen enkele bevestiging dat er iets concreets speelt”, aldus Elfrink. De journalist sluit niet uit dat er de komende dagen meerdere namen aan de Eindhovense landskampioen gelinkt zullen worden.

“Makelaars bellen soms ook zelf naar PSV en dan is er zogenaamd contact tussen de clubs. Geen aanwijzing dat Kurzawa nu serieus in beeld is, of er moet ineens iets geks zijn gebeurd”, besluit Elfrink.