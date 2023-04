Franse kranten loven twee Nederlandse uitblinkers na sensationele bekerzege

Zondag, 30 april 2023 om 10:41 • Guy Habets • Laatste update: 11:56

De Franse media zijn lovend over de Nederlandse enclave bij Toulouse. Thijs Dallinga, Branco van den Boomen, Stijn Spierings en Zakaria Aboukhlal hadden ieder hun eigen aandeel in het winnen van de Coupe de France en stuk voor stuk krijgen ze de complimenten in de pers. De finale, die door Toulouse met 1-5 werd gewonnen van Nantes, was 'de perfecte wedstrijd'.

Le Figaro, een van de grotere kranten in Frankrijk, heeft veel aandacht voor de Nederlandse inbreng bij Toulouse. Zo krijgt Van den Boomen heel veel lof. "Hij is de draaischijf van het hele elftal", zo valt er te lezen. "In de tiende minuut werd een vrije trap van Van den Boomen, natuurlijk weer hij, voor het doel gebracht. Logan Costa kopte binnen en sloeg Nantes al knock-out. Wat een prachtige trap heeft Van den Boomen toch ook. Toulouse wilde hem heel graag laten domineren in de finale en dat lukte ook."

De middenvelder krijgt voor zijn wedstrijd een 8, net als Thijs Dallinga. De spits scoorde twee keer en de mooiste woorden over hem waren te lezen in le Journal Toulousain, een lokale krant. "Wat een fantastische aankoop is die Thijs Dallinga geweest. Het was zeker niet de eerste keer dit seizoen dat hij bepalend was voor Toulouse. Voor de derde keer dit jaar scoort hij twee keer in een wedstrijd en dat bewijst dat hij zich elke keer weer laat gelden."

Ook Aboukhlal, die de 1-5 voor zijn rekening nam en zo in de laatste vier bekerwedstrijden scoorde voor les Violets, krijgt complimenten voor zijn aandeel in het bekersucces dit jaar. Zijn prestatie in de finale levert hem een 6 op, terwijl Spierings een 7 krijgt. De middenvelder leverde de assist op de 2-0 van Costa. Dallinga maakte de derde en de vierde treffer voor Toulouse en staat daarmee nu op achttien doelpunten in 37 officiële wedstrijden in de Franse competities.