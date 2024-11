Frankrijk heeft zich zondagavond verzekerd van de eerste plaats in Poule 2 van Nations League-Divisie A. Les Bleus wonnen verdienstelijk met 1-3 op bezoek in Italië, waardoor de Franzen op basis van een beter doelsaldo bovenaan eindigen. Door de uitslag is Frankrijk een van de mogelijke volgende tegenstanders van het Nederlands elftal in de Nations League.

Frankrijk trad in het Stadio Giuseppe Meazza opnieuw aan zonder Kylian Mbappé, normaliter aanvoerder van het nationale elftal. De steraanvaller van Real Madrid werd door Didier Deschamps buiten de selectie voor de huidige interlandperiode gelaten, wat tot verbazing alom leidde.

Randal Kolo Muani, voormalig ploeggenoot van Mbappé bij Paris Saint-Germain, stond daardoor voor de tweede keer op rij in de spits bij Frankrijk. Hij vormde de voorste linie met Marcus Thuram en Christopher Nkunku. Bij Italië startte Guglielmo Vicario onder de lat; Gianluigi Donnarumma werd gepasseerd.

De bezoekers, die met minstens twee doelpunten verschil moesten winnen om over de tegenstander heen te wippen, namen al razendsnel de leiding. Adrien Rabiot kopte in de tweede minuut een hoekschop van Lucas Digne tegen de touwen: 0-1.

Ook bij de tweede Franse treffer was de concurrent van Ian Maatsen bij Aston Villa nadrukkelijk betrokken. Digne scoorde op prachtige wijze uit een vrije trap, al kreeg hij daarbij de nodige hulp van zowel de paal als doelman Vicario: 0-2.

Vrijwel direct na de aftrap deden de Italianen iets terug. Andrea Cambiaso was het eindstation van een pijlsnelle aanval over link, met een hoofdrol voor assistgever Federico DiMarco: 1-2. Na de theepauze drukte Digne andermaal zijn vetgedrukte stempel op de wedstrijd. Deze keer vond hij met een vrije trap niet de linkerbovenhoek, maar wel het hoofd van Rabiot, die op knappe wijze zijn tweede van de avond binnenknikte: 1-3.

Met die stand zou Frankrijk de eerste plak bemachtigen en dus moesten i Azzurri iets forceren. Luciano Spalletti wisselde aanvallend en wilde op die manier het tij keren, maar zijn pogingen bleken tevergeefs. Ook een levensgrote kans voor Moise Kean zorgde niet voor de bevrijdende treffer. De Franzen trokken de 1-3 zege over de streep en melden zich dus als groepswinnaar in de volgende ronde, waar ze mogelijk Oranje treffen.