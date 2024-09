Frankrijk herstelt zich van dramatische start in Nations League met zege op België

Frankrijk heeft zich maandagavond gerevancheerd voor de 1-3 nederlaag tegen Italië in de Nations League van vrijdag. In Lyon wisten Les Bleus met 2-0 te winnen van België. Italië gaf de winst op de Fransen een vervolg met een 1-2 overwinning op Israël.

Frankrijk - België 2-0

Didier Deschamps besloot om Kylian Mbappé en Antoine Griezmann op de bank te houden bij Frankrijk. In de punt van de aanval werd Randal Kolo Muani geflankeerd Ousmane Dembélé (rechts) en Marcus Thuram (links). Bij de Belgen moest Kevin De Bruyne voor de aanvoer zorgen richting diepste spits Loïs Openda.

Al na acht minuten ontvingen Openda en Lucas Digne een gele kaart vanwege een opstootje. De Rode Duivels dicteerden het spel in de beginfase en drukten Frankrijk achteruit. Grote en uitgespeelde kansen leverde dat België echter niet op.

Frankrijk werd gaandeweg de eerste helft sterker en nam na 30 minuten brutaal de leiding in het Parc Olympique Lyonnais. Doelman Koen Casteels wist een schot van Dembélé nog te keren, maar had geen antwoord op de harde knal van Kolo Muani van dichtbij: 1-0. De vreugde was nadien groot in het Franse kamp.

Het thuisland was ook na rust sterker en verdubbelde de voorsprong in minuut 57. Dembélé trok vanaf rechts naar binnen en schoot vervolgens keihard raak: 2-0. De fans waren door het dolle en zetten spontaan de wave in. Er was meer vreugde toen Mbappé in de 67ste minuut zijn entree maakte. De sterspeler van Real Madrid scoorde niet, maar desondanks won Frankrijk op overtuigende wijze.

Israël - Italië 1-2

In dezelfde poule ontving Israël koploper Italië. I Azzurri domineerden vrijwel het hele duel en drukten dat na een kleine veertig minuten uit in een voorsprong. Davide Frattesi kopte raak uit een voorzet van Federico Dimarco: 0-1.

Een half uur voor tijd gooide Italië de wedstrijd zo goed als in het slot. Moise Kean mocht uit de rebound aantekenen voor de 0-2. Voor de spits van Fiorentina betekende het de eerste goal voor zijn land in zo'n drie jaar tijd.

De ploeg van Luciano Spalletti dacht nog even aan een derde goal, maar de treffer van Sandro Tonali werd afgekeurd wegens buitenspel. Vlak voor tijd deed Israel nog iets terug. De Italiaanse defensie verwerkte een voorzet onvoldoende, waarna Mohammad Abu Fani van net binnen het strafschopgebied raak kon schieten: 1-2. Het mocht niet baten voor de thuisploeg, want de gelijkmaker werd niet meer gemaakt.

Door de zege op Israël komt Italië op zes punten en gaat het fier aan kop in Groep 2 van de Nations League.