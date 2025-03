Frankfurt-ster Larsson prijst speler van Ajax de hemel in: ‘Nooit eerder zoiets gezien’

Ajax was vorige week donderdag niet opgewassen tegen Eintracht Frankfurt, waar Hugo Larsson (20), verantwoordelijk voor de 1-1, een hoofdrol vertolkte op het Duitse middenveld. In aanloop naar de returnwedstrijd in het Deutsche Bank Park van donderdag praat Voetbalzone-verslaggever Jelle Kusters met de rijzende ster in de Bundesliga over onder meer de eerste ontmoeting met Ajax en zijn ambities voor de toekomst.



Door Rian Rosendaal



Frankfurt verliet de Johan Cruijff ArenA met een 1-2 overwinning, maar heel makkelijk ging dat niet. “De sfeer in het stadion was mooi en de intensiteit die Ajax in de eerste tien minuten aan de dag legde was erg hoog’’, erkent Larsson enkele dagen later. ‘’Ik dacht echt van: wow, dit is een goed team, we gaan een flinke strijd tegemoet. Maar gelukkig kwamen we na de 1-0 van Ajax steeds beter in ons spel.’’



“De 80 minuten na hun goal hadden we controle over de wedstrijd. Ajax had na rust dan wel veel balbezit, het bracht onze verdediging niet echt in de problemen. En we hebben ook gewoon goed voetbal laten zien’’, zag de Zweedse controleur Eintracht echt in de wedstrijd groeien. “In de eerste helft hadden we drie, vier keer kunnen scoren, maar gelukkig is het in het voetbal altijd zo dat als je veel kansen creëert, je doelpunten kunt maken. En dat hebben we gedaan in Amsterdam.’’





Brobbey imponeert

Brian Brobbey scoorde in de heenwedstrijd voor Ajax en was vooral voor rust soms een plaag voor de Frankfurt-defensie, zag ook Larsson vanaf het middenveld van Frankfurt. “Hij speelde heel erg goed tegen ons. Als centrumverdediger moet je tegen hem echt aan de bak. Na zijn vroege goal wisten we Brobbey in toom te houden. En dat zullen we deze donderdag ook weer moeten doen.’’ Brobbey viel zondag al snel uit tegen PEC Zwolle nadat de spits een tik kreeg. Het is dus nog afwachten of Larsson en consorten met de aanvaller te maken krijgen in Frankfurt.



Larsson vindt de niet geheel fitte Brobbey in ieder geval de meest imponerende Ajax-speler. “Ik heb in mijn leven nog nooit een speler gezien met zoveel fysieke kracht. Hij speelde voortreffelijk tegen ons. Hij is voor mij met niemand te vergelijken, zo’n speler heb ik nog niet eerder meegemaakt.”



Veelzijdige Larsson

Larsson speelde tegen Ajax als controleur, maar hecht er naar eigen zeggen niet veel waarde aan of hij op 6, 8 of 10 speelt bij Frankfurt. “Zolang ik maar de vrijheid heb om mee naar voren te gaan. Daarbij moet ik natuurlijk niet de restverdediging vergeten. Ik kom het beste tot mijn recht als de trainer mij vrijheid geeft en ik naast iemand kan opereren. Je kunt mij omschrijven als een box-to-box-speler. Zolang ik mijn creativiteit maar kwijt kan op het middenveld.’’



De pas twintigjarige Zweed timmert hard aan de weg bij de huidige nummer vier in de Bundesliga. “Ik heb een goede kijk op het spelletje en weet exact wat het elftal nodig heeft. Ik heb loopvermogen en sta fysiek mijn mannetje. En ik ben steeds vaker betrokken bij doelpunten dit seizoen. Op dat vlak boek ik ook zeker progressie’’, zo benadrukt Larsson, tot dusver goed voor drie competitiegoals en drie treffers in de Europa League, inclusief de belangrijke gelijkmaker tegen Ajax.



IMAGO

Frankfurt treft de koploper in de Eredivisie twee keer in een week tijd. Larsson kent de Amsterdammers echter niet goed genoeg om te zeggen of de koppositie van de Europese opponent terecht is. “Ik weet niet precies hoe Ajax doorgaans speelt in de competitie. Ze wilden donderdag echt voetballen, dat kan ik wel waarderen. Enkel defensief denken en op het resultaat focussen is niet hoe ik over Ajax denk.’’



Leven zonder Marmoush

Ajax wordt vooral in het buitenland vaak geroemd om de aanvallende en aantrekkelijke manier van spelen. Iets dat tegenwoordig in Frankfurt ook hoog in het vaandel staat. Sinds begin februari gebeurt dat zonder Omar Marmoush, die voor 80 miljoen euro een droomtransfer naar Manchester City realiseerde. “Het is natuurlijk niet makkelijk om hem te vervangen’’, verzucht Larsson. “We moeten dat echt als team opvangen. Omar deed bij ons geweldige dingen en was echt van de buitencategorie. We missen uiteraard zijn goals, maar zijn tegelijkertijd blij met hoe hij is begonnen aan zijn avontuur in Manchester.’’



Marmoush was niet alleen op het veld belangrijk voor Frankfurt. Larsson zag de Egyptische aanvaller, die anderhalf jaar voor die Adler uitkwam, ook in de kleedkamer een belangrijke rol vervullen. “Hij was altijd zo aardig en vriendelijk tegen iedereen. Dat hij nu zijn droom leeft in de Premier League, is echt geweldig om van een afstand mee te maken’’, aldus de controlerende middenvelder uit Zweden, die tegelijkertijd met Marmoush zijn entree maakte in het Deutsche Bank Park.



Larsson volgt wellicht spoedig het voorbeeld van Marmoush. Hij wordt namelijk al enige tijd gevolgd door scouts van Manchester United, Liverpool en Arsenal. “Het is natuurlijk een eer om bij deze clubs genoemd te worden’’, erkent de achtvoudig Zweeds international. Om er direct aan toe te voegen: ‘’Maar tijdens het seizoen richt ik me op goed spelen voor Frankfurt. Daar werk ik elke dag aan met mijn teamgenoten. Nogmaals, het is een grote eer. Maar ik probeer er niet te veel over na te denken.’’



Eigen ambities

“Ik wil echt het maximale uit mijn loopbaan halen, al weet ik nog niet precies waar mijn plafond ligt. The sky is the limit, zullen we maar zeggen. Ik wil elke dag beter worden, en dan zie ik wel hoever ik kom als speler. Momenteel telt alleen het eindigen in de top vier met Frankfurt. En in de Europa League willen we uiteraard zo ver mogelijk komen’’, weet Larsson dat de cruciale fase van dit seizoen is aangebroken.



IMAGO

Ronaldo als grote voorbeeld

De nog jonge en ambitieuze Larsson, met een contract tot medio 2029 in Frankfurt, ziet de inmiddels veertigjarige Cristiano Ronaldo als ultiem voorbeeld van iemand die alles uit zijn carrière heeft gehaald. “Dat is altijd mijn favoriete speler geweest. Ik lijk in niets op hem, maar hij was wél mijn idool toen ik opgroeide in Zweden. Ik keek altijd enorm tegen hem op”, is Larsson lovend over de Portugese superster, in de herfst van zijn loopbaan actief voor Al-Nassr.



“Ik weet eigenlijk niet met welke speler ik ben te vergelijken’’, antwoordt Larsson op de vraag op wie hij dan wél lijkt. “Het is denk ik een mix van diverse spelers. Vroeger werd ik vaak vergeleken met Kevin De Bruyne. Maar dat komt vooral vanwege mijn rode haar, en niet zozeer vanwege mijn manier van spelen. Het is moeilijk te zeggen. Ik probeer gewoon mijn eigen speelstijl te ontwikkelen. Iemand anders nadoen heeft weinig zin.’’



WK als grote droom

De Bruyne schitterde al eens op een WK, iets dat Larsson in de zomer van 2026 hoopt te doen in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. “Ik vertrouw erop dat we ons kwalificeren. We zitten niet in een makkelijke kwalificatiegroep, met Zwitserland als lastige opponent. Maar met de spelers en de kwaliteiten die Zweden bezit, is het duidelijk dat we vol voor plaatsing voor het WK gaan.’’ De Zweedse ploeg treft naast de Zwitsers ook Kosovo en Slovenië in kwalificatiegroep B.



In de optiek van Larsson is dit het beste Zweden in jaren. “Veel van onze jonge internationals spelen nu al in de top van Europa. En met Viktor Gyökeres en Aleksander Isak hebben we echt supersterren voorin, die bij de absolute top horen. Het is een erg sterk team dat momenteel uitstekend presteert. Het is geweldig om daar deel van uit te mogen maken’’, jubelt de in het Zweedse Svarte geboren middenvelder.