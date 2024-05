Frank Paauw vertelt direct wat hij wil veranderen in het Nederlandse voetbal

Frank Paauw is enigszins verrast door zijn uitverkiezing als bondsvoorzitter van de KNVB, zo maakt hij duidelijk in gesprek met SBS 6. Maandag kreeg de hoofdcommissaris van de Amsterdamse politie de meeste stemmen in Zeist en werd hij benoemd tot opvolger van Just Spee. In een eerste reactie laat hij doorschemeren wat hij wil veranderen in het Nederlandse voetballandschap.

Paauw (31 stemmen) bleef Hans Nijland (20 stemmen) en Jeanet van der Laan (7 stemmen) ruimschoots voor. Bij supporters werd er lang gevreesd voor Paauw, die onlangs liet weten relschoppers én clubs keihard te willen straffen.

Zó streng dat uitsupporters constant geweerd worden uit de stadions gaat het niet worden, belooft Paauw alvast. Ook geeft hij aan in gesprek te zijn gegaan met supporters om tot een oplossing te komen die voor iedereen werkt.

“Ik was oprecht in afwachting van de uitslag, en er zat geen enkele zekerheid bij”, vertelt Paauw voor de camera van SBS 6. “Er was tenslotte weerstand en er waren twee andere goede kandidaten.”

“Ik wil meer aandacht gaan vestigen op het voetbal in brede zin. Ik vind dat amateurvoetbal en betaald voetbal een hogere waardering nodig hebben in de maatschappij. Ook moeten de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid doorgezet worden. Daarnaast willen we inzetten op continuïteit in het voetbal.”

“Verder heb ik goed geluisterd naar de opvattingen van de supporters en hun ervaringen. Ik denk dat het een geschikt moment is voor de KNVB om nog meer in gesprek te gaan.” In het verleden pleitte Paauw onder meer voor een verbod op uitsupporters, maar volgens hem is dat uit zijn verband gehaald.

“Het houdt ons allemaal bezig. Er komt absoluut geen structureel verbod op uitsupporters. Ik denk eerst dat we naar veel meer maatwerk moeten kijken. We kunnen de bonus-malusregelingen voor supporters nog veel beter benutten”, aldus Paauw.

