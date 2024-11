Frank Lampard lijkt na ruim een jaar een nieuwe uitdaging in Engeland aan te gaan

Coventry City hoopt Frank Lampard spoedig te presenteren als nieuwe manager, zo meldt transferjournalist Florian Plettenberg namens de Duitse tak van Sky Sports. De 46-jarige oefenmeester zit al ruim een jaar zonder baan, nadat hij elf wedstrijden actief was als interim-manager bij Chelsea.

De gesprekken tussen de clubleiding van Coventry en Lampard bevinden zich volgens Plettenberg in een vergevorderd stadium. Beide partijen hopen in de komende dagen een akkoord te bereiken.

Coventry eindigde in de laatste twee seizoenen in de top tien van de Championship, maar is momenteel bezig aan een teleurstellend seizoen. The Sky Blues staan na vijftien wedstrijden op de zeventiende plaats op het tweede niveau van Engeland.

Om die reden werd Mark Robins onlangs de laan uitgestuurd. De 54-jarige Engelsman stond 7,5 jaar en 387 wedstrijden aan het roer bij Coventry, maar moest het veld ruimen na de nederlaag tegen Derby County (1-2) van vorige week. Dat was de zevende verliespartij in de eerste veertien competitiewedstrijden.

Lampard moet het stokje in Coventry overnemen. Het kan zijn vierde club als manager worden. Lampard stond eerder aan het roer bij Derby County, Chelsea en Everton. In de Coventry Building Society Arena krijgt hij te maken met Amsterdammer Milan van Ewijk.

Aan het begin van afgelopen weekend meldde journalist Sam C nog dat Nederlander Ruud van Nistelrooij heeft gesolliciteerd bij Coventry. Zijn naam zou tevens op de shortlist hebben gestaan. Nu lijkt de club toch te kiezen voor Lampard.

Zodoende zal Van Nistelrooij moeten wachten op een andere uitdaging. Volgens diverse Engelse media staat hij op het lijstje bij Burnley om Scott Parker op te volgen indien hij ontslagen wordt.