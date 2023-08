Frank de Boer en Karim Rekik kennen uitstekende start bij seizoensouverture

Zaterdag, 19 augustus 2023 om 20:45 • Jonathan van Haaster

Frank de Boer is uitstekend begonnen aan de competitie in de Verenigde Arabische Emiraten. De oefenmeester zag zijn ploeg Al-Jazira met 1-3 winnen Al-Nasr. Ali Mabkhout was de grote man met twee treffers. Het duel werd door Kevin Agudelo nog even spannend, maar in blessuretijd maakte Alejandro Pozuelo een einde aan alle illusies bij de thuisploeg.

Bijzonderheden

Bij beide ploegen speelden bekende namen. Zo stond voormalig Groninger Samir Memisevic op het middenveld bij Al-Nasr, waar Manolo Gabbiadini (ex-Napoli) voor de treffers moest zorgen. Aan de kant van Al-Jazira stond Karim Rekik in het hart van de verdediging, terwijl ook Neeskens Kebano (ex-Fulham) aan de aftrap stond. Chachine van Bohemen begon op de bank. Mabkhout opende in de 24ste minuut de score door na een flinke sprint met buitenkant rechts af te ronden: 0-1. Vanaf de strafschopstip zorgde hij in de tweede helft voor de 0-2, waarna Agudelo de spanning terugbracht door de aansluitingstreffer aan te tekenen: 1-2. Het laatste woord was voor Al-Jazira. Diep in blessuretijd bracht Kebano de bal bij Pozuelo, die de korte hoek vond met een secuur schot: 1-3.