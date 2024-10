Francesco Farioli wijzigt Ajax op veel plekken voor Europa League-duel met Slavia Praag

De opstelling van Ajax is bekend. Trainer Francesco Farioli heeft de nodige knopen doorgehakt. Christian Rasmussen, Branco van den Boomen en Kristian Hlynsson zijn tegen Slavia Praag de vervangers van Bertrand Traoré, Jordan Henderson en Kian Fitz-Jim. Het duel in de Tsjechische hoofdstad begint om 18:45 uur en is te zien op Ziggo Sport.

Ajax begint met Remko Pasveer onder de lat. In de verdediging vinden er geen wijzigingen plaats ten opzichte van de moeizame 0-2 zege op RKC Waalwijk. Devyne Rensch, Josip Sutalo, Youri Baas en Jorrel Hato starten.

Op het middenveld is Hlynsson de vervanger van Fitz-Jim. De IJslander begon dit seizoen een keer eerder rechts op het middenveld, uit tegen NAC Breda (2-1). Van den Boomen speelt net als tegen RKC op 6, terwijl Kenneth Taylor het middenveld completeert.

Farioli kiest voor Brobbey als zijn spits, waardoor Chuba Akpom andermaal genoegen moet nemen met een reserverol. Rasmussen is net als tegen RKC de rechtsbuiten, en Mika Godts mag het op de De voorbereiding op het treffen met Slavia Praag verliep allesbehalve vlekkeloos voor Ajax. Farioli zag linkerflank laten zien.

Traoré, Fitz-Jim, Henderson én Wout Weghorst afhaken. Daarnaast liep Jorthy Mokio een blessure op bij Jong Ajax, waardoor ook hij de trip naar Tsjechië moet laten schieten.

Krachten als Steven Berghuis, Sivert Mannsverk en Gastón Ávila zijn al langere tijd geblesseerd. Mede daardoor heeft Farioli ervoor gekozen om Don-Angelo Konadu en Jan Faberski voor het eerst in de selectie van Ajax 1 op te nemen.

“Het is duidelijk dat je liever alle spelers beschikbaar hebt, maar we hebben iedereen nodig", vertelde Farioli woensdag op de persconferentie. "Het is zo belangrijk dat iedereen in het ritme blijft en zich onderdeel van het team voelt."

Opstelling Slavia Praag: Kinský; Holes, Zima, Zmrzlý; Doudera, Prebsl, Dorley, Wallem; Michez, Chytil, Lingr.

Opstelling Ajax: Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Hlynsson, Van den Boomen, Taylor; Rasmussen, Brobbey, Godts.