Francesco Farioli trots op zijn spelers: 'Dat hadden veel mensen niet van Ajax verwacht'

Ajax gaat niet op trainingskamp tijdens de aanstaande winterstop, zo is vrijdag duidelijk geworden. ''Vanwege financiële overwegingen is ervoor gekozen om hier op Sportpark de Toekomst (het trainingscomplex van Ajax, red.) te trainen'', zo verduidelijkt trainer Francesco Farioli tegenover De Telegraaf.

De trainer van Ajax kan zondag tegen Sparta Rotterdam niet beschikken over Steven Berghuis. De middenvelder annex vleugelaanvaller heeft een achillespeesblessure overgehouden aan de bekerwedstrijd tegen Telstar, door Ajax donderdag met 2-0 gewonnen.

''We moeten alles nog even goed bekijken maar die wedstrijd komt denk ik wel te vroeg voor hem'', houdt Farioli geen rekening met de inzetbaarheid van Berghuis tijdens het bezoek aan Het Kasteel. Farioli kan wél weer beschikken over Josip Sutalo, die de duels met Almere City FC en Telstar moest laten schieten wegens ziekte.

De Italiaanse coach ziet Sparta als een geduchte tegenstander, ondanks de slechte reeks van de Rotterdammers in de Eredivisie. ''Sparta is een ploeg die het ons in fysiek opzicht heel lastig kan maken.''

Farioli treft zondag Maurice Steijn, die bij Ajax vorig jaar werd ontslagen na een dramatische reeks resultaten. ''Hij heeft bij Ajax niet de leukste tijd uit zijn loopbaan gehad. Maar ik heb al vaker gezegd dat ik denk dat de slechte resultaten van vorig seizoen niet aan de trainers van Ajax lagen. De problemen lagen veel dieper.''

Ajax staat halverwege het seizoen op de tweede plaats in de Eredivisie. Een puike prestatie, zo oordeelt Farioli. ''Dat is een klassering die veel mensen niet hadden verwacht. We gaan er alles aan doen om ook als tweede de winterstop in te gaan.''

''Daarna beginnen we op 2 januari weer met de trainingen voor de tweede helft van het seizoen'', zo besluit de Ajax-trainer zijn voorbeschouwing op het uitduel met Sparta. De Amsterdammers hervatten de competitie op 11 januari thuis tegen RKC Waalwijk.