Francesco Farioli diep teleurgesteld in één persoon bij Ajax: 'Het is een schande'

Francesco Farioli baalt als een stekker van het gegeven dat Ajax te kampen heeft met een lek. De opstelling waarmee de Amsterdammers zouden aantreden tegen sc Heerenveen (1-0 winst) lag een dag voor het duel al op straat en dat stemt de Ajax-trainer zeer ontevreden, zo laat hij blijken op de persconferentie na afloop van de wedstrijd tegen de Friezen.

Ajax trad zondagavond met een flink gewijzigde basiself aan. Maar liefst zes spelers die donderdag tegen Panathinaikos (0-1 winst) nog aan de aftrap verschenen, namen tegen Heerenveen plaats op de reservebank.

ESPN wist op zaterdag al dat zoveel wisselingen plaats zouden gaan vinden, tot teleurstelling van Farioli. "Het is een schande", zo is de Italiaan duidelijk.

"Ik denk dat de mensen die voor de club werken en door de club betaald worden, ook van de club moeten houden", legt Farioli zijn frustratie uit. "Ik denk niet dat dit soort dingen bijdragen aan het proces."

"Maar het is een onderdeel van de weg die we afleggen", vervolgt de keuzeheer. "Het is niet de eerste keer dat hele vertrouwelijke informatie als eerste via de media naar buiten komt."

"Het gebeurde al tijdens mijn onderhandelingen en het gebeurt nu opnieuw. Dit is natuurlijk iets waar we intern naar moeten kijken", besluit Farioli het onderwerp.

Het uitlekken van de opstelling deerde Ajax niet, of in ieder geval niet dusdanig dat het een overwinning kostte. Dankzij een treffer van Kristian Hlynsson werd Heerenveen met 1-0 verslagen.

