Francesco Farioli licht één speler uit na uiterst comfortabele zege Ajax op Maccabi Tel Aviv: 'Speelde geweldig'

Ondanks dat Francesco Farioli zeer tevreden was met de 5-0 overwinning van zijn Ajax op Maccabi Tel Aviv, ziet hij nog altijd punten voor verbetering in het spel van de Amsterdammers. De bijdrage van Brian Brobbey zorgde voor extra tevredenheid bij de Italiaan.

Na afloop van het Europa League-duel donderdag kreeg Farioli van Noa Vahle de vraag of hij een 'perfecte avond' had beleef. "Het was heel goed, maar niet perfect", bleef de keuzeheer immer kritisch voor de camera van Ziggo Sport.

"We kregen nog een aantal kansen tegen die we hadden kunnen voorkomen. Het is zonde dat Kenneth Taylor en Jordan Henderson een gele kaart pakken, want dat was niet nodig", wijst Farioli naar de minpunten van de avond. "Maar het resultaat en het gevoel is goed."

"Het doelpunt van Brian (de 4-0, red.) was mijn favoriete doelpunt, om duizend redenen", licht de trainer één speler uit. "Hij speelde echt een geweldige wedstrijd. Voor rust was hij ietwat ongelukkig, ondanks de twee goede assists. Iedereen wilde dat hij zou scoren, ik ben heel gelukkig voor hem."

Ook de 2-0, die door Taylor werd binnengeschoten na heerlijk combinatievoetbal van de linkspoot, Brobbey en Kian Fitz-Jim, kon Farioli bekoren. "Die was mooi om te zien, maar die van Brian was de belangrijkste van de avond."

De laatste zeven wedstrijden van de Amsterdammers werden allemaal winnend afgesloten, waarbij in de laatste drie duels ook nog eens sterk veldspel werd laten zien. "Het zelfvertrouwen neemt steeds meer toe door hoe we de laatste tijd spelen en door de resultaten."

Komende zondag om 14:30 uur vervolgt Ajax de Eredivisie, met een uitwedstrijd bij FC Twente. "Dat wordt een hele zware wedstrijd. Twente is fysiek erg sterk. Ze staan eerste als je kijkt naar de fysieke parameters. Het wordt een groot gevecht tegen een team dat erg goed georganiseerd is", besluit Farioli.