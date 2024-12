Francesco Farioli legt uit in welk scenario hij mogelijk toch wél naar Italië vliegt voor geboorte tweede kind

Francesco Farioli vliegt mogelijk toch wel terug naar Italië als de timing van de bevalling van zijn partner Agata Alonzo gunstig is. Op de persconferentie daags voor het Europa League-duel met Lazio geeft de trainer van Ajax extra toelichting op zijn uitspraken van afgelopen weekend over het mogelijk afwezig zijn bij de geboorte van zijn tweede kind.

De trainer van Ajax wordt spoedig voor de tweede keer vader, maar hij zal op dit moment mogelijk nog niet naar Italië vliegen om bij de geboorte van zijn kind te zijn. Het besluit van Farioli leidde tot veel commentaar in Nederland, zowel positief als negatief.

“Ik word voor de tweede keer vader, al weten we nog niet precies welke dag”, zei Farioli. “Maar ik zal hier bij Ajax blijven, bij mijn spelers. Ik zal later natuurlijk wel naar Italië gaan, maar nu voor nu blijf ik hier in Amsterdam. Ik weet dat ik veel verplichtingen heb als coach en ik zal proberen alles te managen.”

Op de persconferentie daags voor het duel met Lazio komt Farioli desgevraagd terug op zijn uitspraken van afgelopen weekend in gesprek met Hans Kraay junior voor de camera van ESPN.

“Ik heb die vraag gekregen van de pers en mijn antwoord was duidelijk. Wat ik nog niet heb uitgelegd is dat we in overleg hebben besloten dat het het beste voor mijn vrouw zou zijn als zij in Italië bevalt. Dan heeft ze ook de familie dichtbij en die kan haar helpen in de laatste dagen.”

“We weten natuurlijk niet raden op welke dag de baby geboren wordt”, vervolgt Farioli. “Daarom wilden we zekerheid inbouwen en zorgen dat de familie in ieder geval in de buurt is. Tegelijkertijd spelen we met Ajax nu zóveel wedstrijden dat het voor mij bijna onmogelijk is om naar Italië te gaan.”

“Als ze bijvoorbeeld donderdagochtend lijkt te gaan bevallen, dan wordt het voor mij absoluut onmogelijk om in Italië te zijn. Ik zou dan vrijdagochtend wél kunnen gaan. Ik ga zo snel als ik kan die kant op. Ik heb nou eenmaal verplichtingen als coach van Ajax”, besluit de oefenmeester.