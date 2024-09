Francesco Farioli laat weten welke spits woensdag start bij Ajax tegen Fortuna Sittard

Brian Brobbey begint woensdag als spits van Ajax aan het duel met Fortuna Sittard, zo zegt trainer Francesco Farioli dinsdag tijdens het persmoment van de Amsterdammers. Daardoor lijkt het erop dat Wout Weghorst en Chuba Akpom genoegen moeten nemen met een plek op de bank. Farioli heeft in de afgelopen week meerdere gesprekken gevoerd met de drie aanvalsleiders.

Farioli kan tegen Fortuna Sittard kiezen uit Brobbey (22), Weghorst (32) en Akpom (28). De Italiaanse oefenmeester geeft alvast prijs dat de jongste optie uit dit drietal in ieder geval gaat starten tegen de bezoekers uit Limburg.

Tegen het einde van de persconferentie gaf Farioli zijn spits prijs aan de aanwezige journalisten. “Brobbey. In ieder geval Brobbey, dat is zeker.” Farioli gaf daarbij niet aan of Akpom en Weghorst daardoor op de bank zitten. Wel liet hij weten dat ook 4-4-2 een optie is voor hem.

Brobbey liet tijdens de interlandperiode een uitstekende indruk achter op Farioli. De trainer van Ajax was toeschouwer bij het duel tussen Nederland en Duitsland (2-2). “Ik zat in het stadion. Het was een indrukwekkend optreden. Ik ben heel blij dat hij dat niveau haalde.”

Ook Weghorst is volgens Farioli fit genoeg om te spelen. De boomlange spits kan rekenen op de nodige complimenten van zijn nieuwe trainer. “Wout heeft een geweldige instelling. Ik vind het fijn om met hem te werken. Hij kwam met een duidelijke mindset, die iedereen wel van hem kent.”

Volgens Farioli is de flinke bezetting bij Ajax voorin geen probleem. “Er zijn 22 wedstrijden voor de kerst, dus we spelen elke 3,8 dagen een wedstrijd. Er zijn kansen genoeg voor de drie spitsen.”