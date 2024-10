Francesco Farioli heeft helder antwoord op vermeende vertrekwens van Ajax-speler

Francesco Farioli kijkt uit naar het Europa League-duel met FK Qarabag, zo maakt de trainer van Ajax duidelijk op de persconferentie daags voor de wedstrijd. De keuzeheer geeft alvast prijs dat Daniele Rugani een basisplek krijgt in het hart van de defensie. Verder laat Farioli weten de doelpuntendroogte van Brian Brobbey niet op te willen blazen én gaat hij in op de vermeende vertrekwens van Jordan Henderson.

In diverse Britse tabloids werd onlangs gemeld dat Henderson niet onwelwillend tegenover een terugkeer naar Engeland zou staan. Bovendien liet de middenvelder van Ajax zelf weten dat zijn familie nog niet in Nederland is.

Op de persconferentie in Baku drukt Farioli de geruchten over een vertrekwens van Henderson de kop in. “Volgens mij is het probleem met het huis eindelijk opgelost. Ik heb begrepen dat hij een huis heeft en dat zijn familie naar Amsterdam kan komen.”

“Hij is heel betrokken bij de club. Het was zijn droom om Ajax terug op niveau te brengen. Hij is onderdeel van dat proces”, vervolgt Farioli.

“Ik heb hem niet voor niets aanvoerder gemaakt. Hij is een leider met veel verantwoordelijkheidsgevoel. Ik hoef niet uit te leggen hoe belangrijk hij voor mij is. Dus mijn wensen lijken me ook duidelijk.”

Verder laat de Italiaanse oefenmeester weten dat hij de spitsendiscussie niet wil opblazen. “Ik spreek iedere dag met Brobbey, maar we moeten hier geen ding van maken. Dat helpt hem niet en het team ook niet.”

“We hebben drie heel goede spitsen. Wij hebben het beste spitsenpakket van de Eredivisie. Er is geen team met drie spitsen van dit niveau. Dat moeten we zo goed mogelijk managen om het maximale eruit te halen”, aldus Farioli, die nog niet wilde zeggen wie er in de spits zal staan tegen Qarabag.