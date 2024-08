Francesco Farioli draagt zege Ajax bij start persconferentie op aan één persoon

Francesco Farioli heeft donderdagavond stilgestaan bij de 72ste verjaardag van Louis van Gaal. Voordat de trainer van Ajax aan de persconferentie na afloop van de overwinning op Panathinaikos begon wilde hij eerst van de gelegenheid gebruik maken om de jarige te feliciteren.

Ajax behaalde donderdagavond een knappe overwinning in de derde voorronde van de Europa League. De ploeg van Farioli won op bezoek bij Panathinaikos dankzij een doelpunt van Steven Berghuis: 0-1.

Devyne Rensch bracht de bal vanaf rechts voor het doel, waarna Kian Fitz-Jim de bal panklaar legde voor Berghuis. Via het halve blok van een verdediger vond de aanvaller in de korte hoek het enige doelpunt van de wedstrijd.

Na afloop richtte Farioli zich eerst tot Van Gaal. “Voordat ik begin, wil ik graag meneer Van Gaal feliciteren”, zo noteerde Voetbal International tijdens het persmoment uit de mond van de Italiaan.

“Hij heeft bij deze club geweldige avonden in Europa meegemaakt. Ik heb hem een aantal keer mogen ontmoeten en deze zege is een klein cadeau voor hem. Ik denk dat het team er alles aan heeft gedaan om hem iets te vieren te geven.”

“Hij heeft een training bekeken en we hebben even gepraat”, besloot Farioli. “Daar heb ik veel aan gehad. Ik keek er erg naar uit om het met hem over Ajax en voetbal te hebben. Hij was heel aardig en hij gaf wat advies. Wat dan? Dat is geheim, haha.”

Over precies een week neemt Ajax het in eigen huis wederom op tegen Panathinaikos om de 1-0 zege te verdedigen en een plek in de play-offs om een ticket voor de groepsfase van de Europa League te verdienen.