Fraaie treffer Memphis Depay niet genoeg voor overwinning Corinthians

Corinthians is er in de nacht van dinsdag op woensdag niet in geslaagd om te winnen van América de Cali. Memphis Depay was weliswaar trefzeker, maar de ploeg bleef steken op 1-1.

Corinthians ging, aan de hand van Memphis, sterk van start. Eerst had de Nederlander een fraaie schaar in huis, alvorens hij Yuri Alberto met een slim steekballetje in scoringspositie bracht. De inzet ging echter naast het doel.

Na twintig minuten lag de bal in het netje. Memphis had twee verdedigers voor zich, maar kon toch een gaatje vinden om uit te halen. Van buiten de zestien schoot hij de bal fraai in de linkeronderhoek: 1-0. Het was de eerste treffer van Memphis in de CONMEBOL Sudamericana.

Na één minuut in de tweede helft was het echter al 1-1. Een scherpe voorzet werd sterk binnengegleden door Sebastián Navarro Otalora. Daarna volgden er nog grote kansen voor met name Corinthians, maar het bleef bij een gelijkspel.

En dat terwijl Corinthians een overwinning goed kon gebruiken. Die had ze namelijk de koppositie bezorgd in groep C in de CONMEBOL Sudamericana. Nu blijft het steken op plaats drie, met een totaal van vijf punten.