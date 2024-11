Fortuna Sittard presenteert talentvolle middenvelder die acht wedstrijden namens Paris Saint-Germain speelde

Edouard Michut heeft zich tot medio 2027 aan Fortuna Sittard verbonden, zo communiceren de Limburgers via de officiële kanalen. De 21-jarige middenvelder uit Frankrijk was sinds augustus transfervrij, nadat hij zijn contract liet ontbinden bij het Turkse Adana Demirspor.

Via de clubwebsite reageert Michut op zijn transfer. “Ik ben blij dat ik weer met teamgenoten op het veld kan staan. De afgelopen periode heb ik goede gesprekken gehad met Americo Branco en trainer Danny Buijs, waardoor ik zeker weet dat Fortuna een prachtige volgende stap is in mijn carrière.”

Michut heeft het Fortuna Sittard Stadion al ontdekt. “Ik was tegen sc Heerenveen in het stadion en het voelde meteen goed. Ik kijk er naar uit om hier aan de slag te gaan.” Het elftal van Buijs was zaterdag met 3-0 te sterk voor Heerenveen.

Michut stond tussen 2016 en 2024 onder contract bij Paris Saint-Germain, waar hij werd gezien als een veelbelovend talent. De Franse jeugdinternational speelde zelfs acht wedstrijden in de hoofdmacht, waarin hij eenmaal een assist gaf. Met PSG werd Michut landskampioen en bekerwinnaar.

Gedurende zijn tijd bij PSG werd Michut gestald bij Sunderland en Adana Demirspor. Laatstgenoemde club nam hem afgelopen zomer transfervrij over. Nog geen twee maanden later liet Michut zijn contract ontbinden vanwege een betalingsachterstand.

Voordat Michut zijn verbintenis liet ontbinden was hij nog basisspeler bij Adana Demirspor. In augustus speelde hij twee competitiewedstrijden mee. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 2,2 miljoen euro, maar Fortuna Sittard heeft hem dus transfervrij opgepikt.

Michut is een goede bekende van Xavi Simons, die hij leerde kennen in de jeugdopleiding van PSG. Zijn broertje, de zeventienjarige Etienne Michut, is nog altijd op zoek naar een nieuwe club na zijn vertrek uit Parijs