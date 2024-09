Fortuna Sittard komt bij duels met PSV en Ajax met schitterend eerbetoon aan Fernando Ricksen

Fortuna Sittard speelt de komende twee wedstrijden, tegen Ajax en PSV, in een speciaal tenue. Dat shirt is een eerbetoon aan Fernando Ricksen, de clubheld die op 18 september precies 5 jaar geleden overleed aan de gevolgen van ALS.

Het is een uniek tenue om meerdere redenen. "Het speciaal ontworpen tenue is een ode aan Fernando Ricksen en zal vanwege een unieke badge direct de geschiedenisboeken in gaan", schrijft de club op de eigen kanalen.

"Het tenue bevat namelijk een holografisch logo, dat nog niet eerder in het Nederlandse betaald voetbal is gebruikt. Een pionierend eerbetoon aan Ricksen waarbij het Fortuna-logo vanuit meerdere invalshoeken naadloos overgaat naar een krachtig silhouet van Ricksen."

Bovendien zijn de kleuren van het gloednieuwe tenue een verwijzing naar de spelerscarrière van Ricksen, die in 1993 debuteerde bij Fortuna. De twaalfvoudig international streek na een omzwerving bij AZ neer bij Rangers, waar hij - net als in Sittard - uitgroeide tot clubheld.

De kleuren van het tenue, blauw en rood, zijn dan ook een verwijzing naar Ricksens periode bij de Schotse topclub. "De kleuren van het tenue refereren naar zijn tijd in Glasgow, want ook hier veroverde hij met zijn passie en inzet de harten van vele fans."

In de nek van het shirt staat een passende tekst vereeuwigd. "In de nek is de treffende lijfspreuk Never Give Up verwerkt, waarmee wordt verwezen naar de ongekende strijdlust van Fernando."

De shirts, broekjes en sokken zijn online en in fysieke winkels te koop. De uitgave van de tenues dragen bovendien bij aan een goed doel. Van ieder verkocht shirt zal tien procent naar de ALS-stichting gaan. Daarnaast is er een donatiepagina en wordt er gecollecteerd bij de thuiswedstrijd tegen PSV.