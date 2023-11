Fortuna Sittard bezorgt Heracles Almelo opnieuw een avond om snel te vergeten

Vrijdag, 10 november 2023 om 21:53 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 23:25

Fortuna Sittard heeft vrijdagavond korte metten gemaakt met Heracles Almelo. De ploeg van trainer Danny Buijs leidde voor rust al met 4-0 (!) dankzij treffers van de jarige Rodrigo Guth, basisdebutant Milan Robberechts, Alen Halilovic en Kaj Sierhuis. In blessuretijd redde Heracles zijn eer via Mario Engels: 4-1. Een volgende mokerslag voor Almeloërs, die vorige week met 0-6 verloren van PSV. Dankzij de zege passeert Fortuna Heracles en zijn de Limburgers terug te vinden op de negende plaats. Heracles staat elfde.

Bij Fortuna vielen er twee wijzingen waar te nemen ten opzichte van de 2-0 nederlaag bij PEC Zwolle. Iman Griffith en Marko Lazetic werden voorin geslachtofferd. Voor hen kwamen Iñigo Cordoba en Robberechts. Heracles moest het doen zonder de geschorste Justin Hoogma, die vorige week rood pakte tegen PSV (0-6). De positie werd de aanvoerder werd ingenomen door Sava-Arangel Cestic, terwijl de band om de arm van Thomas Bruns ging. Daarnaast kreeg Stijn Bultman de voorkeur boven Sven Sonnenberg, nam Sem Scheperman de plek in van Marko Vejinovic. Daarnaast startte ook Jannes Wieckhoff in de basis, wat ten koste ging van Navajo Bakboord.

De eerste dreigende momenten kwamen nog van Heracles, dat uiteindelijk niets wist te doen met de vroege hoekschoppen die het kreeg. Uit de eerste hoekschop van Fortuna was het vervolgens wel direct raak. Halilovic legde de corner perfect op het hoofd van Guth, die van dichtbij boven alles en iedereen uittorende en raak kopte: 1-0. Veel gebeurde er in de fase daarna echter niet.

Fortuna zakte wat terug, terwijl Heracles onmachtig bleek. Vlak nadat Fortuna weer voor wat dreiging had gezorgd middels een gevaarlijke maar vruchteloze hoekschop, kwam de thuisploeg alsnog op een dubbele voorsprong. Een uittrap van Heracles-goalie Michael Brouwer werd direct weer naar voren gebracht door de defensie van Fortuna. Sierhuis kopte perfect door op Robberechts, die met buitenkant links afwerkte: 2-0.

Fortuna drukte door en kwam meermaals gevaarlijk voor het doel. Zo moest Brouwer zich strekken bij een fraaie dropkick van Loreintz Rosier en had de goalie niet veel later minder werk te doen bij een te zacht schot van Robberechts. Het kon echter niet goed blijven gaan, zo bleek in de 32ste minuut. Sierhuis zette voor vanaf links op Deroy Duarte, die zijn inzet nog gekeerd zag worden door Brouwer. De goalie kon vervolgens niet voorkomen dat de rebound voor Halilovic was: 3-0. De Kroaat sprintte naar trainer Adrie Poldervaart voor een stevige knuffel en kreeg daarbij direct wat tactische aanwijzingen.

Alen Halilovic scoort voor het eerst in bijna twee maanden in de Eredivisie ???? Fortuna on fire: bij rust staat het 4-0 ???? — ESPN NL (@ESPNnl) November 10, 2023

Daarmee was het nog niet gedaan voor rust. Vijf minuten voor de onderbreking belandde een verre ingooi op het hoofd van Córdoba, die op zijn beurt doorkopte naar Sierhuis. De spits kopte fraai raak tegen zijn ex-werkgever en maakte zo zijn eerste veldgoal dit Eredivisie-seizoen: 4-0. Gelukkig voor Heracles bleef het daarbij voor het rustsignaal van scheidsrechter Allard Lindhout klonk.

Na de onderbreking was het beide ploegen duidelijk dat de wedstrijd praktisch gezien al gespeeld was. Heracles wist amper voor gevaar te zorgen en kwam via een schot van Bruns, die hoog over schoot, nog het dichtstbij namens de bezoekers.

Fortuna liet overtuigender spel zien in één van de weinige aanvallen die de thuisploeg na rust creëerde. Zo bracht Sierhuis de mee opgekomen rechtsback Ivo Pinto in stelling, die zijn grote kans liet liggen en op Brouwer schoot. Sierhuis besloot het even later dan maar zelf te proberen, maar de spits schoot naast. Datzelfde overkwam Halilovic, die het vanuit een lastige hoek probeerde. In blessuretijd wist Heracles wel zijn eer te redden. Ruben Roosken zette voor, Engels rondde af: 4-1.