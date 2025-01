Fortuinlijke Milan Smit bezorgt Go Ahead Eagles in de blessuretijd tóch nog de zege tegen FC Groningen

Go Ahead Eagles heeft zaterdagavond op de valreep drie punten gepakt tegen FC Groningen: 2-1. De winnende goal viel pas in de blessuretijd, en kwam met wat fortuin op naam van Milan Smit. Go Ahead staat door de zege nog steviger op de zevende plaats in de Eredivisie. Voor nummer veertien Groningen nemen de zorgen toe.

In de leuke eerste helft, met aan de kant van Groningen winteraanwinst Mats Seuntjens als basisdebutant, was het Go Ahead dat uit de startblokken schoot. Oliver Antman scoorde al in de vijfde minuut.

De 23-jarige Fin was razendsnel voor het doel, om daar een lage voorzet van Victor Edvardsen binnen te glijden: 1-0. Daarmee deed Antman zijn oude ploeg pijn: in 2023 speelde de aanvaller nog een half jaar voor Groningen.

Daarna liet ook Groningen zich zien: Jari De Busser keerde een inzet van Seuntjens en Luciano Valente schoot naast. In de 31ste minuut was het alsnog raak, toen Brynjólfur Willumsson, uitgerekend tegen de voormalige club van zijn broer Willum, een voorzet van Seuntjens binnenkopte: 1-1.

Het scheelde enkele minuten later niet veel of Go Ahead kwam opnieuw op voorsprong. Een corner belandde voor de voeten van Joris Kramer, maar hij schoot de bal op de lat.

De tweede helft bood minder spektakel. Jakob Breum rook vlak na rust even aan de 2-1, maar de hattrickheld van vorige week tegen Fortuna Sittard wist niet te scoren.

In de blessuretijd viel die 2-1 alsnog. Na een vrije trap belandde de bal voor de voeten van Oliver Edvardsen, die maar eens uithaalde. Via Smit belandde de bal vervolgens in het doel: 2-1.