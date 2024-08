Forse domper voor sc Cambuur: direct nederlaag in nieuw en uitverkocht stadion

SC Cambuur heeft de eerste wedstrijd ooit in het Kooi Stadion met 0-1 verloren van Helmond Sport. In het uitverkochte onderkomen, dat plaats biedt aan 15.000 toeschouwers, kreeg het elftal van trainer Henk de Jong de nodige kansen, maar doelpunten bleven uit op de voor Cambuur gedenkwaardige dag.

Cambuur was na ruim twintig minuten spelen heel dicht bij de 1-0. Na slordig keeperswerk van Wouter van der Steen kreeg Nicky Souren een opgelegde kans. De doelman van Helmond Sport maakte zijn fout echter goed door de inzet van de Cambuur-middenvelder langs de paal te duwen.

Waar Cambuur verzuimde aan de leiding te komen, daar sloegen de bezoekers enkele minuten later keihard toe. De van Parma gehuurde Dario Sits kon na een vlotte counter doorlopen richting doelman Thijs Jansen en rondde vervolgens beheerst af: 0-1. Een flinke domper voor het aanvallend ingestelde Cambuur.

De Friezen kregen in het restant van de eerste helft kansen via Sturla Ottesen en Fedde de Jong, maar de zo gewenste gelijkmaker bleef uit. Een minieme voorsprong dus voor Helmond Sport halverwege de allereerste wedstrijd in het nieuwe stadion van Cambuur.

De aanvallende intenties van Cambuur bleven onveranderd in de tweede helft. Silvester van der Water stuitte op Van der Steen en Souren wist de doelman van Helmond Sport ook niet te verschalken. Ondertussen tikte de tijd weg in het nadeel van Cambuur en raakte De Jong de paal namens de ongelukkige Friezen.

De 1-1 leek er een kwartier voor het einde alsnog te komen na een handsbal in de zestien van Helmond Sport. Milan Smit zag zijn strafschop worden gekeerd door Van der Steen, maar mocht nog een poging wagen omdat de doelman te vroeg van zijn lijn was gekomen. Van der Steen pakte de tweede inzet van Smit echter ook, tot afgrijzen van het Cambuur-publiek.

Cambuur bleef het tot het bittere einde proberen, maar de gelijkmaker bleef tot ieders wanhoop uit. Helmond Sport, dat matchwinner Sits nog met een tweede gele kaart zag inrukken in blessuretijd, boekt de eerste zege van het seizoen en vindt aansluiting met de subtop in de Keuken Kampioen Divisie. Cambuur blijft in de middenmoot steken.