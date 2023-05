Fluitconcert en boegeroep voor Heerenveen na halve misstap tegen Excelsior

Zaterdag, 13 mei 2023 om 21:56 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:06

SC Heerenveen is tegen averij opgelopen in de strijd om de achtste plaats en een ticket voor de play-offs om Europees voetbal. Trainer Kees van Wonderen zag zijn ploeterende elftal in het eigen Abe Lenstra Stadion niet verder komen dan een 0-0 gelijkspel tegen laagvlieger Excelsior. Heerenveen komt met nog twee speelronden voor de boeg op 42 punten, evenveel als nummer acht RKC Waalwijk, dat momenteel bezig is aan de uitwedstrijd tegen nummer zeven FC Utrecht.

Heerenveen was in de eerste helft behoorlijk onmachtig in aanvallend opzicht. Excelsior, dat dit kalenderjaar nog niet scoorde buitenshuis, hield redelijk makkelijk stand en loerde op de ruimte achter de Friese verdediging. De eerste grote kans voor de slordig spelende thuisploeg leek zich kort voor rust aan te dienen. Ché Nunnely hoopte Sydney van Hooijdonk te bereiken met een voorzet vanaf de rechterflank, ware het niet dat de alerte Redouan El Yaakoubi op tijd het gevaar wist in te dammen. Aan de andere kant voorkwam Pawel Bochniewicz dat een knal van Arthur Zagre het doel in zou vliegen. Geen doelpunten dus halverwege in Heerenveen.

Excelsior voelde dat er wat te halen was in Friesland en toonde het nodige lef in de tweede helft. Xavier Mous moest bijvoorbeeld handelend optreden bij een inzet van Kik Pierie. Van Wonderen zag het met lede ogen aan en besloot om Pelle van Amersfoort in te brengen voor de tegenvallende Antoine Colassin. Het ontevreden thuispubliek veerde op toen Thom Haye achter een vrije trap ging staan, maar ging weer snel zitten toen diens inzet een halve meter over de kruising vloog. Ondertussen tikte de tijd weg in het nadeel van het behoorlijk onmachtige Heerenveen.

De ingevallen Reda Kharchouch had de avond nog erger kunnen maken voor Heerenveen. De aanvaller schoot in kansrijke positie en van dichtbij echter net naast, tot afgrijzen van alles en iedereen bij Excelsior. In de slotminuut kon Van Amersfoort net niet bij de bal na een kopbal van Jeffrey Bruma en was Mous alert toen Lazaros Lamprou gevaarlijk leek te worden. Beide ploegen zorgden voor spanning in de slotfase en de vier minuten aan blessuretijd, maar doelpunten werden niet genoteerd in het Abe Lenstra Stadion. Excelsior was de morele winnaar en voor Heerenveen was er na het laatste fluitsignaal een fluitconcert.