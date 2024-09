Flinke domper voor AZ: sleutelspeler staat weken aan de kant en mist Athletic Club

Wouter Goes kan voorlopig niet in actie komen. De centrumverdediger van AZ liep woensdag in het Europa League-duel met IF Elfsborg een voetblessure op. Goes staat naar verwachting enkele weken aan de kant. Verder is het de vraag of Ibrahim Sadiq op tijd fit zal zijn voor de Eredivisie-kraker tegen FC Utrecht aanstaande zondag.

De blessure is een flinke domper voor AZ-trainer Maarten Martens, onder wie Goes sinds het begin van het seizoen een onbetwiste basisspeler is. De verwachting is dat Goes de Eredivisie-duels met FC Utrecht (thuis) en Fortuna Sittard (uit) en het Europa League-'tussendoortje' met Athletic Club moet missen.

Goes (20) vormde dit seizoen een ijzersterk duo met Alexandre Penetra, en stond in ieder duel tot op heden in de basis. De twintigjarige Amsterdammer speelde het thuisduel met Elfsborg (3-2) uit, maar al snel na het duel werd duidelijk dat hij de strijd niet ongeschonden verlaten had.

Meevaller voor Martens is de terugkeer van Bruno Martins Indi. De voormalig Oranje-international maakte dit seizoen nog geen minuten, daar hij na de laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding, uit tegen Stoke City (0-1), een spierblessure opliep.

De routinier (32) was donderdag al fit genoeg om zijn rentree in de wedstrijdselectie te maken, maar dat gebeurde niet omdat hij nog een Europese wedstrijd schorsing uit moest zitten. Een andere optie om het centrum met Penetra te vormen, is Maxim Dekker. Hij liep in het openingsduel van het seizoen, tegen Almere City, tegen een rode kaart aan en kwam sindsdien niet meer in actie.

Ook Mees de Wit is weer inzetbaar. De vleugelverdediger raakte net als Martins Indi geblesseerd in de voorbereiding en is klaar voor zijn eerste officiële speelminuten van het seizoen.

Tot slot is het de vraag of Sadiq zondag inzetbaar is tegen FC Utrecht. De Ghanese buitenspeler viel vlak na rust uit tegen Elfsborg en werd vervangen door Jayden Addai. Martens laat weten goede hoop te hebben dat Sadiq deel uitmaakt van de selectie, ook al moest hij de trainingssessie op vrijdag overslaan.