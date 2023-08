Fitz-Jim kan Ajax tijdelijk verlaten voor nieuw avontuur in de Eredivisie

Vrijdag, 25 augustus 2023 om 22:40 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:37

Kian Fitz-Jim kan Ajax op huurbasis verruilen voor Excelsior, zo meldt Voetbal International. De Rotterdammers willen de middenvelder van Ajax naar verluidt huren. Fitz-Jim gaf vrijdag na het Keuken Kampioen Divisie-duel met SC Cambuur (4-2 verlies) aan open te staan voor een uitleenbeurt.

"Ik ben Amsterdammer, heb het heel goed naar mijn zin bij Ajax, maar in de Eerste Divisie heb ik niet heel veel meer te leren’, zei Fitz-Jim tegenover Voetbal International. "Uiteindelijk wil ik bij Ajax de stap naar het eerste maken, maar daar is nu veel concurrentie. Dan zou een verhuur een goed idee kunnen zijn, als de club het daar ook mee eens is."

Het twintigjarige talent speelde tot nog toe al drie seizoenen als basisspeler bij de Amsterdamse beloftenploeg. In 87 officiële duels kwam hij tot vier goals en drie assists. Tot nog toe kwam hij vier keer namens de hoofdmacht in actie. Fitz-Jim beschikt bij Ajax over een aflopend contract, maar de verwachting is dat deze verbintenis bij een uitleenbeurt verlengd wordt.

Bij Ajax 1 moest Fitz-Jim dit seizoen concurreren met Benjamin Tahirovic, Branco van den Boomen, Kenneth Taylor en Silvano Vos. De rechtspoot kan de tweede Ajacied worden die deze transferwindow op huurbasis naar Excelsior vertrekt. Eerder namen de Kralingers Kik Pierie al definitief over van Ajax.