Fiorentina geeft belangrijke update: Edoardo Bove ligt in kunstmatige coma op de IC

Edoardo Bove wordt momenteel in kunstmatige coma gehouden op de Intensive Care van het ziekenhuis in Florence, zo meldt Fiorentina zondagavond via de officiële kanalen. De 22-jarige middenvelder van La Viola kreeg volgens diverse Italiaanse media een epileptische aanval en een hartaanval tijdens het duel met Inter. De wedstrijd werd onmiddellijk gestaakt.

Bove, Fiorentina gehuurd van AS Roma, ging naar de grond en bleef roerloos liggen. Teamgenoten en even later medisch personeel snelden naar Bove toe, die uiteindelijk met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht.

De wedstrijd, waarin nog niet was gescoord, werd direct stilgelegd. Er was daarna wat onzekerheid over het uitspelen van de wedstrijd, maar al snel bleken de spelers van beide partijen niet in staat verder te spelen.

Het incident zorgde voor zichtbare emoties bij de spelers op het veld, van zowel de thuis- als uitploeg. Nadat Bove naar de grond ging, werd hij tijdens de behandeling omcirkeld door de spelers.

Fiorentina meldt dat het ziekenhuis inmiddels al heeft bevestigd dat Bove geen blijvende schade over zal houden aan zijn centrale zenuwstelsel of cardiorespiratoir systeem (hart en ademhaling). In de komende 24 uur wordt zijn situatie opnieuw geëvalueerd.

De president van de club, Rocco Commisso, komt via social media met een korte reactie op de situatie van Bove. “Forza Edoardo, wij zijn met jou. Je bent een sterke kerel met een geweldige persoonlijkheid. Ons medeleven gaat uit naar zijn familie.”

Fanatieke aanhangers van Fiorentina vertrokken ook direct naar het ziekenhuis om de familie van Bove een hart onder de riem te steken. “Forza Edoardo, Florence denkt aan jou”, zo valt te lezen op het spandoek dat de fans hebben opgehangen bij het ziekenhuis.