Financieel rapport wijst uit: 4 Eredivisieclubs lopen gigantisch risico

Uit de vierde editie van de Financiële Ranglijst Eredivisie (FRE) van de HAN University of Applied Sciences, dat deze donderdag verscheen, is gebleken dat maar liefst vier clubs een negatief eigen vermogen hebben. Een scenario zoals bij Vitesse ligt bij die clubs op de loer.

Het rapport, dat gaat over het seizoen 2022/23, stelt dat de financiële staat van de Eredivisie niet slecht is, maar sommige clubs voeren een wel heel riskant beleid, waarbij ze afhankelijk zijn van rijke eigenaren of geldschieters.

De omzet van de gehele eredivisie is in het afgelopen seizoen met zeven procent gestegen. Ondanks deze groei bleven de meeste clubs structurele tekorten rapporteren in hun financiële resultaten voor transfers. Het transferresultaat voor het seizoen 2022/23 was voor de gezamenlijke eredivisie +134 miljoen euro, al kwam dit vooral voor rekening van Ajax (+57 miljoen euro) en PSV (+33 miljoen euro).

Hoewel Eredivisieclubs relatief spectaculaire transferresultaten boeken, blijft de groei van hun eigen vermogen beperkt. Dit impliceert niet alleen dat veel clubs zich moeten verlaten op de verkoop van spelers om winstgevend te zijn, maar ook dat ze, ondanks deze transfersuccessen, moeite hebben om hun financiële positie op lange termijn te versterken.

Naast Vitesse zijn er dus nog vier Eredivisieclubs met een negatief eigen vermogen. Het gaat om Fortuna Sittard, FC Utrecht, NEC Nijmegen en FC Volendam. Vier van de vijf van deze ‘aandachtsclubs’ waren in financiële zin sterk afhankelijk van een (buitenlandse) investeerder of een ‘suikeroom’.

Fortuna maakte vorig seizoen maar liefst 7,6 miljoen euro verlies. Bij FC Utrecht was dat 5,9 miljoen. Het negatieve eigen vermogen liep bij deze clubs op tot 15 miljoen euro. Ook NEC en Volendam hebben een negatief eigen vermogen.

Deze afhankelijkheid brengt risico's met zich mee, waaronder te optimistische begrotingen en potentiële financiële problemen bij terugtrekking van investeerders, zoals duidelijk werd bij de problemen die Vitesse ondervond. Een grote investering is nu nog geen probleem, maar bij het wegvallen van een geldschieter kan een club regelrecht de afgrond inglijden.

