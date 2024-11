FIFA wil testen met challenge-systeem voor VAR; mogelijk volgend jaar al toegepast in competities

De FIFA wil gaan testen met het challenge-systeem voor de VAR. De methode wordt al succesvol toegepast in de tennis en hockeywereld. De bedoeling is dat coaches maximaal twee aanvragen kunnen doen om iets door de VAR te laten controleren. Mogelijk zullen er volgend jaar al competities het nieuwe systeem gaan gebruiken.

“We staan aan het begin van de proef en de ervaringen op jeugdtoernooien zullen zorgvuldig worden geanalyseerd, maar tot nu toe hebben we niets onverwachts gemerkt”, vertelde Pierluigi Collina, de voorzitter van de scheidsrechterscommissie van de FIFA, aan de Amerikaanse tak van ESPN.

"Verschillende FIFA-landen hebben al interesse getoond om deel te nemen aan de proef. Als IFAB toestemming geeft, zullen er volgend jaar verschillende competities zijn die FVS (Football Video Support, red.) gebruiken”, laat de voormalig topscheidsrechter weten.

Het challenge-systeem geeft coaches de kans om maximaal twee momenten per wedstrijd een aanvraag in te dienen om iets door de VAR te laten controleren. “Coaches hebben een beperkt aantal beoordelingsverzoeken en verliezen deze als ze niet succesvol zijn," duidt Collina.

De FIFA wil het systeem eerst uitrollen naar de kleinere competities. Idealiter waar er minder dan vier camera’s zijn. "Het is cruciaal om duidelijk te maken dat FVS geen VAR is, met name wat betreft verwachtingen. FVS is ontworpen om te werken met een beperkte camera-opstelling”, geeft Collina aan.

“Met meer camera's kan het proces van het controleren van alle beelden en beschikbare hoeken erg lang worden, omdat er, in tegenstelling tot VAR, geen videowedstrijdofficials zijn die die clips selecteren die door de scheidsrechter moeten worden bekeken”, zo laat de Italiaan weten.

De aanvragen mogen alleen door de coaches gedaan worden. Volgens Collina zouden spelers teveel druk anders op de scheidsrechters leggen. “Spelers mogen de trainer wel overtuigen van een aanvraag.”