Feyenoorder aast op professionele dartcarrière: 'Na mijn voetballoopbaan ga ik darten'

Quilindschy Hartman droomt van een professionele carrière als darter, zo vertelt de 23-jarige linksback van Feyenoord opmerkelijk genoeg tijdens de TOTO Dutch Darts Masters in Den Bosch aan Viaplay.

Hartman geniet enorm van darts. De linksback, die bijna hersteld is van zijn zware kruisbandblessure, was zaterdag als supporter aanwezig was in Maaspoort Den Bosch.

In zijn vrije tijd gooit Hartman al pijltjes. "Ik speel al veel, maar na mijn carrière wil ik echt veel gaan gooien", aldus Hartman. "Dan wil ik ook competitie gaan gooien, want ik vind het heel leuk. Als ik nu meer tijd had, dan zou ik het zeker al doen."

Hartman droomt ervan ooit op een groot tv-dartstoernooi te staan. "Spelen op zo'n podium als dit is een droom. Dat zou natuurlijk supergaaf zijn. Ik denk oprecht dat ik het zou kunnen als ik meer gooi."

Voor nu richt Hartman zich volledig op zijn voetballoopbaan. "Ik heb nu niet super veel tijd voor darts, maar hopelijk ooit."

Hartman zag zaterdag vanuit de zaal hoe de Nederlandse darters tekortkwamen op het toernooi. De Engelsman Rob Cross ging er met de titel vandoor door in de finale landgenoot Stephen Bunting met 5-8 te verslaan.