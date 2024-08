'Feyenoord zet zich schrap: Gimenez heeft er nieuwe optie bij in de Premier League'

Leicester City is in de zoektocht naar een concurrent voor Jamie Vardy uitgekomen bij Santiago Gimenez, zo meldt de Mexicaanse tak van Fox Sports. De spits van Feyenoord kan daarmee opnieuw rekenen op interesse uit de Premier League, nadat eerder Nottingham Forest zich al meldde.

Met nog een week te gaan voordat de transfermarkt sluit neemt de interesse in Gimenez steeds verder toe. Nottingham Forest zag twee voorstellen worden afgewezen door Feyenoord en kreeg bovendien een afwijzing van de spits zelf.

Verslaggever Gustavo Mendoza van Fox Sports heeft uit de directe omgeving van Gimenez vernomen dat de Premier League-promovendus in hem een gewenste versterking ziet. Concreet werd de club tot dusver echter nog niet.

Leicester heeft met Vardy een spits van naam in de gelederen, maar de Engelsman is 37 jaar oud en lijkt bezig aan zijn laatste jaren in dienst van the Foxes. De spits was op de openingsspeeldag wel meteen trefzeker tegen Tottenham Hotspur.

Of Gimenez openstaat voor een stap naar Leicester moet nog blijken. De Mexicaan lijkt de voorkeur te geven aan het spelen van Champions League-voetbal. Bovendien hoopt hij op een club met iets meer aanzien.

Het Algemeen Dagblad maakte woensdag bekend dat Gimenez een overstap naar Nottingham Forest niet ziet zitten. De Engelsen boden 30 miljoen euro (waarvan 26 vast en 4 variabel), maar kregen dus nul op het rekest van de aanvaller.

Feyenoord is voornemens om het transferrecord te breken voor Gimenez. Dat record ligt nu in handen van Mats Wieffer, die deze zomer voor 32 miljoen euro de overstap maakte naar Brighton & Hove Albion. Gimenez moet dat bedrag dus overstijgen.