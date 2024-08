Feyenoord wint zeer doelpuntrijke Johan Cruijff Schaal via penaltyserie van PSV

De Johan Cruijff Schaal is zondagavond gewonnen door Feyenoord. De ploeg van Brian Priske won de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen op bezoek bij PSV na een uiterst doelpuntrijke wedstrijd uiteindelijk via penalty's. Het werd 4-4 in reguliere speeltijd en 2-4 in de strafschoppenserie. Het is voor Feyenoord de vijfde gewonnen Johan Cruijff Schaal in de clubhistorie.

Bij Feyenoord werd Timon Wellenreuther door trainer Brian Priske benoemd tot eerste doelman; Justin Bijlow zat op de bank. Verder was er het basisdebuut op het middenveld voor Gjivai Zechiël. Bij PSV debuteerde nieuweling Ryan Flamingo achterin in de basis, terwijl Noa Lang zijn rentree maakte na langdurig blessureleed. Luuk de Jong was vooraf een twijfelgeval, maar speelde bijna de hele wedstrijd.

Nadat een hakje van Johan Bakayoko in de vijfde minuut nog net gekraakt kon

worden door de defensie van Feyenoord, was het in minuut negen alsnog raak voor PSV. Bakayoko werd in de drukte bereikt door Jerdy Schouten en vond na een korte dribbel met een breedtepass Noa Lang. De linksbuiten van PSV schoot de bal knap ineens in de korte kruising: 1-0.

Feyenoord beklaagde zich nadrukkelijk bij scheidsrechter Jeroen Manschot, omdat Malik Tillman een natrappende beweging zou hebben gemaakt richting Ramiz Zerrouki. Zowel Manschot als VAR Pol van Boekel oordeelde echter dat het geen overtreding was, waarna het doelpunt van PSV werd toegekend.

PSV had daarna het meest de bal en er leek geen vuiltje aan de lucht voor de Eindhovenaren. Uit het niets kantelde Feyenoord de wedstrijd in de 28ste minuut. Gjivai Zechiël werd in het strafschopgebied aangetikt door Oppegård, waarna een penalty voor Feyenoord volgde. Die werd door Santiago Gimenez vernietigend binnengeschoten: 1-1.

De wedstrijd lag vervolgens korte tijd stil door wat schermutselingen tussen PSV- en Feyenoord-fans op de tribune. Na de hervatting scoorde Feyenoord direct opnieuw. Gimenez passeerde Ryan Flamingo op het middenveld en verstuurde een goede pass op Nieuwkoop, die de bal ineens achter Walter Benítez kon tikken: 1-2.

De schade had vlak voor rust nog groter kunnen worden voor PSV, toen Dávid Hancko de bal gevaarlijk laag voor bracht. De intikker van Bart Nieuwkoop werd ternauwernood gekeerd door Benítez, waarna Igor Paixão de bal in een vrijwel leeg doel leek te kunnen schuiven. De Braziliaan liet de gigantische kans echter liggen, Benítez redde met een uiterste krachtsinspanning.

PSV kwam na rust uitstekend uit de startblokken. Een vlotlopende aanval leidde in de 48ste minuut tot de gelijkmaker. Veerman verstuurde een steekbal op Tillman, die op zijn beurt laag voorzette. Luuk de Jong tikte bij de tweede paal binnen: 2-2.

Lang bleef die stand niet op het scorebord staan. In de 54ste minuut werd Gimenez vanaf de middenlijn gelanceerd door Paixão. De Mexicaanse spits wilde om Benítez heen en werd aangetikt door de keeper: opnieuw een penalty voor Feyenoord. Gimenez schoot de bal van elf meter in de rechteronderhoek: 2-3.

Bosz greep in de 64ste minuut in met een dubbele wissel en werd daar direct voor beloond. Feyenoord kreeg de bal na een gevaarlijke voorzet van Bakayoko niet weg uit het strafschopgebied, waarna de invallers bij PSV zorgden voor een doelpunt. Debutant Couhaib Driouech tikte de bal naar Guus Til, die hem controleerde met de buik en uit de stuit binnenschoot: 3-3.

Het bleef doelpunten regenen in het Philips Stadion. Een slim genomen vrije trap van Calvin Stengs leidde in de 72ste minuut de 3-4 van Feyenoord in, waarbij de assistgever en de doelpuntenmaker eveneens invallers waren. Hancko zette laag voor, waarna Ayase Ueda de bal bij de tweede paal teruglegde. Antoni Milambo schoot van dichtbij binnen.

PSV slaagde er andermaal in om snel terug te komen. Tien minuten voor tijd werd Til onderuit gelegd door de ver uitgekomen Wellenreuther: penalty voor PSV. De keeper van Feyenoord kwam genadig weg zonder zijn tweede gele kaart. De Jong schoot van elf meter onberispelijk binnen: 4-4. De spits van de Eindhovenaren moest het veld in de slotfase na een ongelukkige botsing met zijn eigen doelman Benítez verlaten.

De Johan Cruijff Schaal kent geen verlenging meer, waardoor een strafschoppenserie de beslissing in het Philips Stadion moest gaan brengen. Wellenreuther had een knappe redding in huis op de tweede penalty van PSV, genomen door Bakayoko. Til schoot de derde van PSV vervolgens hopeloos over. Feyenoord bleef scoren, waardoor de serie uiteindelijk met 2-4 gewonnen werd door de Rotterdammers. Luka Ivanusec schoot de winnende binnen.